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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Seçer, Mersin'in zengin tarihini, kültürünü ve hoşgörüsünü yaşatma sorumluluğuyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin\'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
02.01.2024 - 10:37,
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Seçer, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin özgürlük ruhunu rehber edinerek; Mersin'in zengin tarihini, kültürünü ve hoşgörüsünü yaşatma sorumluluğuyla, gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakma gayreti içinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer,  3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Ocak, bundan tam 102 yıl önce işgale teslim olmayacağını, kimsenin esaretine boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösteren Mersin için onur ve gurur günüdür. Sadece güzel memleketimiz Mersin'de değil; tüm ülkemizde, her türlü imkansızlığa rağmen verilen mücadelenin zaferini coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu anlayış içinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin özgürlük ruhunu rehber edinerek; Mersin'in zengin tarihini, kültürünü ve hoşgörüsünü yaşatma sorumluluğuyla, gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakma gayreti içinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kentimizin büyümesi ve kalkınması için, birlik ve beraberlik içerisinde, daha çağdaş ve modern bir kent haline getirme azim ve kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; tüm hemşerilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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