Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personeli ile iftarda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye ve MESKİ personeli ile iftarda bir araya gelerek bayramlaştı.
Eşi Meral Seçer ile Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen iftara katılan Başkan seçer, yaşanan seçim süreci yoğunluğunun ardından personeli ile bir araya gelmek istediğini belirtti. Seçim sürecinde son dakikaya kadar belediye personelinin işinin başında olduğunu ifade eden Seçer, "Benimle beraber emek harcayan sizler de şahidimizsiniz ki son ana kadar önce vatandaşa hizmet fikriyle hareket ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi örnek bir belediyedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa işi kaliteli yapar, en iyisini yapar" dedi.
Seçimde aldıkları oy oranından bahseden Seçer, "Mersin'de oy kullanma hakkı olan her 10 vatandaşın 6'sı; 'Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet ediyor. Bu başkanla devam' kararı aldı. Mersin tarihinde bir ilktir. Bugünkü siyasi konjonktürde, siyasi aritmetikte Türkiye'de de örnektir. Hep söylüyoruz; Mersin Türkiye'nin özetidir, Mersin küçük Türkiye'dir. Türkiye'ye dair ne arıyorsanız Mersin'de vardır" ifadelerini kullandı.
Mersin gibi Türkiye'nin en stratejik kentinde vatandaşa hizmet eden belediye çalışanının önemli bir iş yaptığını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: "Kendinizi önemseyin. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü çok özel bir yerde çalışıyorsunuz. Mersin gibi nüfusu, resmi nüfustan 600 bin fazla olan bir kente hizmet ediyorsunuz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Değerli ve önemli işler yaptık. Seçimden önce de şimdi de yarınlarda da sizin hakkınızı her yerde söyleyeceğim. Sandıklarda oy oranı yüzde 60 çıktıysa bunun asıl kahramanları sizlersiniz. Bunu sakın unutmayın."
"Birlik ve beraberlik bizim sloganımız"
Yönetici olarak aldığı kararların ve projelerin başarılı olmasının personele bağlı olduğunu vurgulayan Seçer, "Ben iyi bir yönetici olabilirim, doğru zamanda doğru kararlar verebilirim. Doğru insanlarla çalışırım ve doğru projeler üretirim ama bunu uygulamaya koyacak olan sizlersiniz. 5 yıl çalıştık. Ben sizi tanıdım, siz beni tanıdınız. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bu anlayışla belediyemizde hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.
İkinci 5 yıllık görev sürelerinin başladığına işaret eden Seçer, personel ile bugüne kadar nasıl birlikte yol yürüdülerse, bundan sonra da hep beraber yürüyeceklerini kaydetti. Seçer, "Pandemiyi, ekonomik krizi, depremleri, yangınları, felaketleri, su baskınlarını hep beraber yaşadık. Türkiye'nin her yerinde sizler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi vardı. Çok şükür hepsini aştık. Belediyemizin asaletini ve gücünü Türkiye'nin her yerine gösterdik. Sizlerle onur duyuyorum" dedi.
Bir ve beraber olduklarının da altını çizen Seçer, "Birlik ve beraberlik bizim sloganımız. Bizim için önemli olan Türkiye'dir, milletimizdir ve milletimizin geleceğidir. Biz büyük bir aileyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, her günümüz mutluluk ve huzur içerisinde olsun. Birbirimizi daha çok sevelim ve sayalım" ifadelerine yer verdi.
Seçer, iftarın ardından personelle bayramlaştı. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personeli ile iftarda buluştu - Son Dakika
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