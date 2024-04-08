Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Personeliyle İftarda Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personeliyle iftarda buluştu. Seçer, "Hangi siyasi görüşten olursanız olun benimle beraber Mersin halkına hizmet eden herkes ama herkes; siyasi düşünce farkı, etnik köken, inanç, mezhep, meşrep farkı gözetmeden benim kardeşimdir" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ personeli ile Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen iftarda bir araya gelerek bayramlaştı. Seçim süreci yoğunluğunun ardından personelle bir araya gelmek istediğini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR ÖRNEK BİR BELEDİYEDİR"

"Benimle beraber emek harcayan sizler de şahidimizsiniz ki son ana kadar önce vatandaşa hizmet fikriyle hareket ettik. Kampanya sürecinde seçim politikası uygulamadık. Mersin Büyükşehir Belediyesi örnek bir belediyedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa işi kaliteli yapar, en iyisini yapar. Bu nedenle her ortamda 'Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlüdür, Mersin Belediye Başkanı da güçlüdür' diyorum. Mersin'de oy kullanma hakkı olan her 10 yurttaşımın 6'sı 'Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet ediyor. Bu Başkan'la devam' kararı aldı. Mersin tarihinde bir ilktir. Bugünkü siyasi konjonktürde, siyasi aritmetikte Türkiye'de de örnektir. Hep söylüyoruz; 'Mersin Türkiye'nin özetidir, Mersin küçük Türkiye'dir. Türkiye'ye dair ne arıyorsanız Mersin'de vardır.' Mersin önemlidir.

"OY ORANI YÜZDE 60 ÇIKTIYSA BUNUN ASIL KAHRAMANLARI SİZLERSİNİZ"

Kendinizi önemseyin. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü çok özel bir yerde çalışıyorsunuz. Mersin gibi nüfusu resmi nüfustan 600 bin fazla olan bir kente hizmet ediyorsunuz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Çok değerli ve önemli işler yaptık. Seçimden önce de şimdi de yarınlarda da sizin hakkınızı her yerde söyleyeceğim. Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tam bir hafta önce bu zamanlar açılan sandıklarda oy oranı yüzde 60 şeklinde çıktıysa bunun asıl kahramanları sizlersiniz. Bunu sakın unutmayın.

"MERSİN HALKINA HİZMET EDEN HERKES BENİM KARDEŞİMDİR"

Ben sadece iyi bir yönetici olabilirim, doğru zamanda doğru kararlar verebilirim. Doğru insanlarla çalışırım ve doğru projeler üretirim ama bunu uygulamaya koyacak olan sizlersiniz. 5 yıl çalıştık. Ben sizi tanıdım, siz beni tanıdınız. Herhalde şöyle tanıdınız: 'Başkan işini yapan, Mersin halkına hizmet eden, kurumunu yükselten, ülkesini ve milletini seven, her mesai arkadaşını kardeşi olarak görür.' Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım, Atatürk'ümle ve partimle övünç duyuyorum ama unutmayınız ki hangi siyasi görüşten olursanız olun benimle beraber Mersin halkına hizmet eden herkes ama herkes; siyasi düşünce farkı, etnik köken, inanç, mezhep, meşrep farkı gözetmeden benim kardeşimdir.

"BELEDİYEMİZİN GÜCÜNÜ HERKESE GÖSTERDİK"

Biz herkesin belediye başkanıyız. Bu anlayışla belediyemizde hizmetlerimize devam edeceğiz. Pandemiyi, ekonomik krizi, depremleri, yangınları, felaketleri, su baskınlarını hep beraber yaşadık. Türkiye'nin her yerinde sizler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi vardı. Çok şükür hepsini aştık. Belediyemizin asaletini ve gücünü Türkiye'nin her yerine gösterdik. Sizlerle onur duyuyorum. Farklı kentlerden ve bölgelerden afete uğramışlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri gitmiş ve yardımcı olmuş. Bana hayır duaları ve teşekkürleri dünya malına değer. Bunu duydukça sizlerle övünç duyuyorum.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Biz tek yüreğiz, biz Mersin'iz, biz Türkiye'yiz, biz bir milletiz. Birlik ve beraberlik bizim sloganımız. Biz bölmek, parçalamak, ülkemizi sıkıntıya sokmak gibi anlayışta olanlarla mücadele ederiz. Benim partim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ve bu ülkede Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni vermiştir. Farklı siyasi partilere oy veren ama aynı anlayışta olan Atatürkçü ve Atatürk milliyetçisi birçok insan var. Aynı yolda buluşuruz. Bizim için önemli olan Türkiye'dir, milletimizdir ve milletimizin geleceğidir. Biz büyük bir aileyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, her günümüz mutluluk ve huzur içerisinde olsun. Birbirimizi daha çok sevelim ve sayalım."