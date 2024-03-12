Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan ayının ilk iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ramazan ayının ilk iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına katılan Seçer, 'hayırlı Ramazanlar' dileğinde bulunarak, "Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Birliğimize, berberliğimize, huzurumuza ve sağlığımıza derman olsun. Yaptığımız dualar hem ülkemizin hem milletimizin huzuru ve barışı için kabul olsun" dedi.

Ramazan ayının ilk günü vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Seçer, "Ramazanın ilk gününde sizlerle beraber iftar yapmak nasip oldu. Her yıl birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlar geçirmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında mahalledeki çocuklara tavsiyelerde bulunan Seçer, oruçların kabul olması dileğinde bulundu. - MERSİN