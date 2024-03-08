Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke\'de Yapılan Çalışmaları Anlattı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 yıl boyunca Silifke'de önemli ve değerli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İkinci dönemimizde çok daha iyilerini yapacağız. Silifke'nin arıtması sıkıntılı. 2. kademe inşaatını başlatıyoruz. Silifke, Arkum, Atakum, Yeşilovacık kanalizasyonu ve arıtması inşaatını başlatıyoruz. Silifke de dahil, Yeşilovacık'tan Tarsus Yenince'ye kadar hem kanalizasyon hem atık su arıtma tesislerinin projelerini finanse edecek yaklaşık 5.5 milyar TL finansman bulduk" dedi.

Başkan Seçer, Silifke ilçesi ziyaretinde Silifke Yeni Sanayi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Seçer'e, Silifke ilçesi Yeni Mahallesi Muhtarı Sebahat Yılmaz, belediye bürokratları ile daire başkanları eşlik etti. Programda Silifke'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, bugüne kadar 4 yılda Silifke'de toplam 102 bin ton asfalt kullandıklarını, sadece 2024 yılında ise 70 bin ton asfalt kullanacaklarını belirtti. Sanayi esnafından gelen yol yapım ve bakım taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, yeni sanayinin ara yollarında da çalışmalar başlatacaklarını aktaran Başkan Seçer, "Burada yağmur suyu sorunu var. Asfaltın düşmanı sudur. Biz dökeriz. Yaparız ama sizin paranızı sokağa atmış oluruz. Çünkü 2 sene sonra yine bozulur. Altyapısını yapmadan iş yapmıyoruz. Hakikaten Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa kalitelisini ve en iyisini yapmaya çalışıyor ve yaptı da. Buranın önce yağmur suyu sistemini yapacağız ve ardından da sıcak asfaltını dökeceğiz onun sözünü veriyorum" dedi.

"Belediye olarak Mersin tarihinde tarıma en yüksek bütçeyi ayırdık"

Silifke'de sadece yol yapmadıklarını, hayatın her alanında yurttaşların yanında olduklarını vurgulayan Seçer, "İşimiz sadece yol yapmak değil. Bölgenin tarımından ihtiyaç sahibi yurttaşlara, çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlardan yaş almış, belediyeye ve devlete ihtiyacı olan yurttaşlarımıza kadar herkesin yanında olduk. Mersin tarihinde, belediyenin tarıma en yüksek bütçeyi ayırdığı ilk 5 yılı yaşadı. Bundan önce böyle bir örneği yoktur" ifadelerine yer verdi.

"Her kesime dokunuyoruz"

Tarımın öneminden de bahseden Seçer, tarım için ayırdıkları ve ayıracakları bütçeyi paylaşarak, "4 yılda 125 milyon TL direkt destek verdik. Sadece bu yıl 119 milyon TL ayırdık. Yani 4 yılda tarıma yaptığımız desteği 2024'te yapacağız. Çünkü sonucunu iyi aldık" diye konuştu. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' sayesinde 30 aileye küçükbaş hayvan verdiklerini de belirten Seçer, "4 yılda 240 aile işletme kurdu. Bunun yarısından fazlası kadın. Her kesime dokunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediyenin kasası şu anda tertemiz ve planlı"

Başkan Seçer, 2019'da göreve geldiklerinde borçlu olarak devraldıkları mali tabloyu da çok farklı bir noktaya getirdiklerini ifade etti. Seçer, "Borçlanmadan devralınmış bir belediye kasası vardı. Şu anda tertemiz, planlı. Ne yaptığını bilen, güçlü finansman dayanağı olan; hesabı, kitabı kuvvetli, yaptığı iş doğru ve kaliteli bir belediye şekline dönüştü" dedi.

Belediyenin mali tablosunun son derece iyi olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "Bizim mali tablolarımızı inceleyenler şaşırıyor. Dün metro ile ilgili gelen yetkili, '4 yıllık mali tablonuz gerçekten bir ders niteliğinde. Bunun okutulması lazım. Bunu nasıl başardınız?' diyor. Bunu disiplinle, bilinçle ve iyi insan kaynağıyla başardık. Ama yaptığımız yatırımlarda da en makul fiyatlara en kalitelisini yapma gayreti içerisinde olduk."

Silifke ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz ise programa katılan herkese teşekkür etti. - MERSİN