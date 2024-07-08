Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Engellilere Pozitif Ayrımcılık Yapıyor

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, özel bireylere pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Engellilerimize olan hassasiyetimiz devam ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, birimlerden gelen 6, komisyonlara havale edilen 27 madde olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Uyan, Kadınlar Euro League 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe ve ÇBK Mersin'e başarılar diledi. Muharrem Ayı ile ilgili de konuşan Uyan, "Muharrem Ayının tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini, tutulan yası matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin ve paylaşılan muharrem lokmalarının hak katında kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bir meclis üyesinden gelen özel bireylere yönelik verilen transfer hizmetlerinin, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek verilmediği yönündeki eleştirisine yanıt veren Uyan, "Biz böyle bir karar almadık. Tasarruf tedbirlerini hükümet aldı. Tasarruf tedbirleri, tüm belediyelerin bazı konularda hizmet etme anlamında önünde engel olacak" dedi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila tarafından da bu hizmetin devam ettiği yönünde meclis üyelerine bilgi verildi.

Özel bireylere pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade eden Uyan, "Belediyemizin hizmetlerinde hiçbir aksama yok. Bize de bu anlamda gelen olumsuz hiçbir konu yok. Engellilerimize olan hassasiyetimiz devam ediyor. Merak etmeyin, engelli vatandaşlarımız da hiç merak etmesinler; Mersin Büyükşehir Belediyemiz bütün hizmetleri ile kendilerinin yanında" ifadelerini kullandı.

Amacına uygun kullanılmayan binanın tahsisi iptal edildi

Mecliste Tarsus ilçesindeki Ötüken Vadi Parkında yer alan ve tahsisi Tarsus İlçe Müftülüğünde olan binanın tahsis iptali için ilgili madde görüşüldü. 2017 yılında meclis kararı ile kreş olarak kullanılması için 10 yıllığına bedelsiz verilen binanın; tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığının tespit edildiği belirtilerek, tahsis kararı oy çokluğuyla iptal edildi.

Toplantı, birimlerden gelen ve komisyonlara havale edilen diğer maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN