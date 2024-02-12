Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Emire başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, çeşitli konular görüşülerek kararlar alındı.

12.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Emire başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 8, birimlerden gelen 29 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 38 madde görüşüldü. Mecliste görüşülen kararlar arasında Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Gülnar İçmesuyu İsale ve Terfi Hattı Yapım İşini finanse etmek üzere MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere 50 milyon euro tutarındaki hibeye ilişkin İller Bankası ile protokol yapma ile ilgili madde görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi.

4-7 Nisan 2024 tarihleri arasında 6. Uluslararası Tour Of Mersin (Bisiklet Turu) organizasyonunun yapılması ile ilgili konu da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mersin, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement