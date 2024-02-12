Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Emire başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 8, birimlerden gelen 29 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 38 madde görüşüldü. Mecliste görüşülen kararlar arasında Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Gülnar İçmesuyu İsale ve Terfi Hattı Yapım İşini finanse etmek üzere MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere 50 milyon euro tutarındaki hibeye ilişkin İller Bankası ile protokol yapma ile ilgili madde görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi.

4-7 Nisan 2024 tarihleri arasında 6. Uluslararası Tour Of Mersin (Bisiklet Turu) organizasyonunun yapılması ile ilgili konu da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. - MERSİN