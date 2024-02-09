Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Kuracak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, afetlere hazırlık için 4 bileşenli afet yönetim ana merkezi kurulacağını bildirdi.

Zorlu, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünün ardından daire başkanlıkları tarafından hazırlanan projeler ile yaşanılacak doğal afetlere karşı alınan ve alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Depremlerin ardından bölgeye giden ilk ekiplerin Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri olduğunu belirten Zorlu, bölgeye yapılan yardımları anlattı.Mersin'e gelen depremzedeler için verdikleri hizmetleri de paylaşan Zorlu, kent merkezinin yanı sıra Gülnar, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde oluşturdukları 9 barınma alanında 10 bin vatandaşa barınma desteği sağladıklarını ifade etti.

Mersin'de kurulan Afet İşleri Dairesi'nin görevlerini anlatan Zorlu, şöyle devam etti: "Afet İşleri Dairesi Başkanlığı 10 Nisan 2023 tarihinde faaliyete geçti. Kurulduktan birkaç gün sonra Mersin Afet Yönetimi Bilim ve Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Ülkemizde konusunda uzman bilim insanları ile uzmanları kente getirdik. Öte yandan kent bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmada, insanların afetlerle ilgili ne düşündüklerine dair verileri elde ettik. Hem Bilim Danışma Kurulu verileri, hem de çalıştaydaki verileri değerlendirdikten sonra şu anda yürüttüğümüz Mersin İli Afet Sakınım Planı kapsamında Jeolojik Mühendislik Biyolojisi Temel Zemin Değerlendirilmelerinin yapılması çalışmalarına başladık. Bu kapsamda Mersin'i tehdit eden deprem üretme potansiyeli yüksek ana fay hatlarının oluşturabileceği risklerin araştırılması, bunların hangi bölgelerde nasıl, ne kadar etkili olacağının belirlenmesi, nüfusun bu riskli alanlardaki durumunun ortaya çıkarılması gibi çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışma sonucunda da kenti tehdit edecek, karada ve denizdeki deprem üretme potansiyeli olan ana fay hatlarının literatür verilerine göre çıkartılmasını sağlayacağız."

"Afetlere hazırlık için 4 bileşenli afet yönetim ana merkezi kurulacak"

Zorlu, afet öncesi hazırlık, müdahale sonrası rehabilitasyon çalışmaları ve eğitim çalışmaları açısından baktıklarında ciddi bir eksiklikleri olduğunu dile getirdi. Bununla ilgili 4 bileşenden oluşan bir projeleri bulunduğunu ifade eden Zorlu, "Afetlere hazırlık için 4 bileşenli afet yönetim ana merkezi kurulacak. Bunların ilki afet lojistik deposu, afet anında kullanacak çadır, battaniye, gıda ve su gibi malzemelerin bulundurulması için. İkincisi veri güvenliği merkezi; afet anında kentin alt yapısı çöktüğünde nereden yol geçiyor, nereden doğalgaz geçiyor, elektrik hattı nerede gibi sorulara yanıt verecek güvenli bir sistem. Üçüncüsü afet koordinasyon merkezi; afet koordinasyonunun yürütüleceği dijital alt yapısının sağlam bir alan. Dördüncüsü ise afet eğitim merkezi; afet konusunda vatandaşın nasıl davranacağı, ne yapacağının eğitimlerinin verileceği bir merkez" dedi.

"Kentin yapı stokları tespit edilecek"

Zemin sıvılaşması hakkında da bilgiler veren Zorlu, yürüttükleri çalışmalar ışığında yapı stoğunun tespit edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Yürüttükleri çalışmalar sonucunda elde edilecek veriler ışığında mikro bölgelendirme denilen ve zemin durumlarının parametrelerinin çok daha detaylı olarak inceleneceği çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Zorlu, "13 ilçede belirlenen zemin parametreleri ve yapı stoku durumunun değerlendirilmesi sonucunda kentsel dönüşümle ilgili yapı stokunun tespit edilmesine dair çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Yapı stokunun tespitine dair çalışmaları gerçekleştirdikten sonra da yapı stoku, zemin ve deprem tehlikesi oluşturan kaynakları değerlendirerek kentsel dönüşüm stratejilerini ona göre belirleyeceklerinin altını çizen Zorlu, "Mersin'i etkileyebilecek fayların belirlenmesine yönelik paleosismolojik ve jeofizik çalışmalar ile önce belirleyip, daha sonra o faylara ait detaylı bilgilere ulaşacağız, verilerini alacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitimlere ek olarak da Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde simülasyonlar ile çocuklara doğal afetleri tanıtacaklarına değinen Zorlu, doğal afetlerin simülatörle canlandırılacağını ve çocuklara ne gibi önemler alması gerekildiğinin anlatılacağını kaydetti. - MERSİN