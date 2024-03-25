Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda çocukların kent yönetimiyle ilgili kararları görüşüldü. Toplantıda, sosyal tesisler, çevre ve kültür gezileri gibi konular ele alındı.

25.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:49
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Çocukların kent yönetimiyle ilgili kararlarına dahil edildiği Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Meclisi, 1. Dönem Çocuk Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı yaptı.

Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır'ın başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlardan gelen 2, gündem olarak 9 madde görüşüldü. Görüşülen maddeler arasında özellikle dezavantajlı çocuk gruplarının sosyal hayatta daha çok yer alabilmesi için sosyal tesisler, çevre ve kültür gezileri, çocuklara yönelik Büyükşehir Belediyesinin gazete, dergi, dijital yayınlar çıkartması gibi başlıklar yer aldı.

"Amacımız onların kendilerini ifade etmesini sağlamak"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, çocukların yaşadığı en büyük problemler arasında 'büyüklerin kendilerini anlamaması' olduğunu belirtti. Bundan hareketle çocuk meclisi kurmaya karar verdiklerini aktaran Dokucu, "Çocuk meclisi kuran diğer şehirlerde yaptığımız incelemenin ardından önce bir çocuk platformu oluşturduk. Çocuk platformuna kayıt olan çocuklar, çocuk meclisine gelecek arkadaşlarını seçtiler. Nüfusa göre meclis üyelerinin ilçelerdeki sayısını belirledik. Cinsiyet eşitliğine önem verdik. Şimdi hem bir çocuk platformumuz hem de bir çocuk meclisimiz var" dedi.

Çocuk Meclisi toplantısının 3'üncüsünü yaptıklarını ifade eden Dokucu, "Çocuklar meclisi benimsediler. Amacımız onların kendilerini ifade etmesini sağlamak. Buna da hakları var. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyayı onlara bırakacağız. Sorunları çözümünde söz sahibi olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çocuk üyeler meclisten memnun

Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır, toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi. Meclis üyeleriyle kararları oyladıklarını belirten Yeşilçayır, "Büyükler çoğu zaman biz küçüklerin gözünden olaylara bakamıyorlar. Bakmak isteseler bile bizim ne yaşadığımızı ve ne hissettiğimizi çok iyi anlayamıyorlar. Çocuk Meclisi aracılığıyla her ilçedeki çocuklar taleplerini mecliste iletiyor, mecliste bütün çocukların sesi oluyoruz" diye konuştu.

Toroslar Meclis üyesi Görkem Şekerer de mecliste çocukların ihtiyaçlarının daha çok önemsendiğine işaret ederek, "Çocuk Meclisi sayesinde Mersinli çocukların sesi duyuluyor ve istekleri yapılıyor" dedi.

Toroslar Meclis üyesi ve Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Efe Tendik ise meclis sayesinde Mersin'in bütün ilçelerinden çocukların bir arada özgürce ve hiçbir baskı olmadan fikirlerini ifade edebildiği bir ortam sağladığını vurguladı.

Eşitlik Komisyonu Başkan Vekili Ayşe Berrak Albayrak da mecliste düşüncelerini açıkça ifade edebildikleri için projelerde kendilerini anlatma imkanı bulduklarını ifade ederek, "Mersin'de yapacağımız en ufak bir proje Türkiye'de bir çocuğun hayatını değişmesini sağlayabilir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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