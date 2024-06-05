Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nde iklim değişikliği konuşuldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nde iklim değişikliği konuşuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Çocuk Meclisi Toplantısında iklim değişikliği ve çevreci uygulamalar ele alındı. Meclis üyeleri, çocukların eğitim hakkının artırılması ve güvenli bisiklet yollarının geliştirilmesi gibi taleplerde bulundu.

05.06.2024 10:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ilki gerçekleştirdiği Çocuk Meclisi Toplantısında iklim değişikliğine dikkat çekildi.

1. Dönem Çocuk Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapıldı. Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır'ın başkanlığında gerçekleşen oturumda, mart ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlarla birlikte, mayıs ayını içeren toplam 14 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen maddeler arasında; özellikle son yıllarda artış gösteren iklim değişikliklerinin önüne geçilmesi için yapılması planlanan çevreci uygulamalar ve çocukların sportif faaliyetlerle daha çok iç içe olması için etkinlik ve faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili başlıklar yer aldı.

Toplantıda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk ve Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın sunum yaptı. Sunumda, Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliklerine karşı kenti daha dirençli hale getirmek için aldığı önlemler, hayata geçirdiği projeler ve çevreci uygulamaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın ise çocukları teknoloji ile buluşturmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak için Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği teknoloji ve bilim atölyelerini ve bu merkezlerde yapılan uygulamaları dile getirdi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Çocuk Meclisi üyeleri; kentte çocukların eşit bir şekilde eğitim hakkından faydalanabilmesi için eğitim desteklerinin artırılmasını, çocuk etkinliklerinin ve sportif faaliyetlerinin ilçelerde sıklaştırılmasını, güvenli bisiklet yollarının geliştirilmesi taleplerinde bulundu. Çocukların güvenle oynayabileceği yeşil alanlarda yetişkinlerin daha dikkatli davranması gerektiğini dile getiren çocuklar, 'Parkları bize bırakın ve oralarda sigara içmeyin, tartışmayın, kötü cümleler kullanmayın' çağrısı yaptı. Toplantı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini bildirmesi ile sonlandı.

"Çocuk Meclisi, çocukların gerçekten sesi olan bir yer"

Çocuk Meclisinde, Çocuk Hakları Komisyonu Meclis Üyesi Emine Ela Tok, meclisin çok yoğun ve güzel geçtiğini belirterek, "Mecliste amacımıza ulaştık ve bu sayede çocukların sesi oluyoruz aslında. Genel anlamda çocukların gördüğü sorunlarla ilgili konuşuyoruz. Örnek vermem gerekirse, sportif faaliyetlerimizi, parkları bilim fuarlarını artırmaya, sokak hayvanlarına yönelik konuşmalar yapıyoruz. Çocukların sosyal etkinliklere olan ilgisinden ve birçok farklı alanda çocukların istekleri doğrultusunda konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuk meclisi aslında sadece görünmesi için yapılmış bir yer değil, çocukların gerçekten sesi olan bir yer. Bu yüzden Çocuk Meclisine katılım sağlanması gerektiğini ve çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nde iklim değişikliği konuşuldu - Son Dakika

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