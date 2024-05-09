Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı ile Özel Gereksinimli Çocuklara ve Ailelere Destek Oluyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için açtığı merkezlerden, hem çocuklar hem de aileleri faydalanıyor. Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nda çocuklar fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlarken, anneler de pilates, nefes terapisi, seramik ve dekoratif el sanatları kursları ile kaliteli zaman geçiriyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yenişehir ilçesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli çocukların hem de ailelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Çocukların fitness, bocce, takı tasarımı, drama, pandomim ve halk oyunları gibi çeşitli dersler aldığı merkezde, anneler de pilates, nefes terapisi, seramik ve dekoratif el sanatları kurslarına katılıyor. Usta öğretici Funda Ulaşlı eşliğinde dekoratif el sanatları kursunda bir araya gelen kadınlar, ev dekorasyon ürünleri ile fark oluştururken, seramik kursunda da hem sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarıyor, hem de el becerilerini geliştiriyor.

Usta öğretici Ulaşlı, merkezde haftanın 5 günü hem özel gereksinimli çocuklara hem de annelerine yönelik kurslar olduğunu belirtti. Annelerle güzel vakit geçirdiklerini vurgulayan Ulaşlı, "Burada makrome örüyor, çanta yapıyor, bambu sepetler örüyoruz. Boncuklardan takı yapıyoruz" dedi.

Annelerin kursta birbirleriyle hem yardımlaşma hem de dayanışma içinde olduğunu ifade eden Ulaşlı, "Birinin yarım kalan işini imece usulü ile tamamlıyoruz. Anneler, çocukları değişik aktiviteler yaparken, boş oturmak yerine ürün ortaya çıkarıyorlar" diye konuştu.

Anne Tulumbacı: "Kızım daha önce bir yere gitmekten çekinirdi"

Engelsiz Yaşam Parkı'na kızıyla her gün gelen anne Berrin Tulumbacı, "Burası bizim hayatımızı kurtardı. Burası olmasaydı, kızım evde yalnız oturacak ve hiçbir şey yapmayacaktı. Oysa burada hem onun aktiviteleri, hem de benim aktivitelerim var. Burası bizim evimiz, yuvamız oldu" dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı sayesinde çocuğunda olumlu değişim olduğunu belirten Tulumbacı, çocuğunun gösterdiği gelişimden dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. Tulumbacı, "Kızım daha önce bir yere gitmekten çekinirdi. Şimdi ise burada bütün aktivitelere katılıyor. Burada arkadaş edindi ve kendine geldi. Hem kızım, hem arkadaşları, hem de biz anneler burada çok mutluyuz" diye konuştu.

Açıldığı günden beri Engelsiz Yaşam Parkı'ndan faydalandığını dile getiren anne Gülfer Özhan da "Otizmli bir kızım var. Burası sayesinde kızımın özgüveni yerine geldi. Okuldan sonra buraya koşarak geliyoruz. Ben de makrome kursuna devam ediyorum" dedi.

Kurs sayesinde hem çocuğunun, hem de kendisinin mutlu olduğunu dile getiren Özhan, "Burada herkes birbirini anlıyor, birbirine destek oluyor. Evim buraya çok yakın, ama uzakta olsaydı da yine gelirdim" şeklinde konuştu. - MERSİN