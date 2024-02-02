Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar\'da Öğrencilere Hizmet Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar'da hizmete açtığı Gülnar Öğrenci Yurdu ve Konukevi, Gülnar'da öğrenim gören üniversiteli öğrencilere hizmet sunmaya devam ediyor.
Şehir merkezinde veya başka şehirlerde yaşayan ve üniversite öğrenimi için Mersin Üniversitesi'nin Gülnar'da bulunan Meslek Yüksekokulu'na gelen öğrenciler, barınma hizmetinin yanı sıra; kahvaltı, akşam yemeği, ütü ve çamaşır hizmeti, internet, çalışma salonları, 24 saat sıcak su ile kalorifer gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanıyor.
"Burada böyle bir yurdun olması, öğrenci sayısını artırdı"
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi Müdürü Arife Çelik, yurt ve konukevinin barınma hizmeti öncelikli olarak; kahvaltı, akşam yemeği, ütü ve çamaşır hizmeti, internet, çalışma salonları, 24 saat sıcak su ile kalorifer gibi imkanlar sunduğunu belirtti. Kız yurdunda 68, konukevinde 52 öğrencinin kaldığını dile getiren Çelik, "Öğrencilerimiz çok memnun. Gülnar'ı seçmelerindeki en büyük etken, yurt hizmetinin varoluşuydu. Maddi anlamda ailelerimizi de çok rahatlatıyoruz. Özel bir yurdun bu kadar cüzi bir fiyatta hizmet vermesi, alışılmışın dışında" dedi.
Yurt ve konukevinin güvenlik açısından da son derece iyi olduğuna dikkat çeken Çelik, "Güvenlik görevlilerimiz 24 saat görev yapıyor. Burada böyle bir yurdun olması, öğrenci sayısını geçmiş yıllara nazaran çok fazla artırdı" diye konuştu. Depremzede öğrencilere öncelik tanıdıklarını da kaydeden Çelik, "Yurda başvurmak isteyen öğrenciler Teksin uygulamasından ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin web sayfasından bizlere ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.
"Burada aile ortamını hissediyorum"
Gülnar Konukevi'nde konaklayan üniversite öğrencisi Burak Babaoğlu, 2 yıldır konukevinde kaldığını ve çok memnun olduğunu söyledi. Babaoğlu, "Burada aile ortamını hissediyorum. Ailem Mersin'de ikamet ediyor. Beni Gülnar'a çeken Gülnar Konukevi'ydi. Yemeğim var, güvenliğimiz mevcut, temizlikle uğraşmıyoruz. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Buradaki yetkililer de çok iyiler. Bizi seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz" dedi.
"Ev ortamı gibi, hatta evden de iyi. Maddi açıdan da çok uygun"
Öğrencilerden Derviş Mehmet Işıklar ise yurdun özellikle maddi açıdan büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Yurt bizim için büyük bir imkan. Bizim için çok iyi oldu. Odada televizyonumuz ve süresiz internet var. Ev gibi, hatta evden de iyi diyebiliriz. Maddi açıdan çok uygun. Buradaki yetkililer de anne şefkatini hiç eksik etmediler sağ olsunlar. Temizlik ve güvenlik görevlileriyle de abi kardeş gibiyiz" ifadelerine yer verdi.
"İyi ki Gülnar'da Büyükşehir'in yurdu var"
Yurdu 3 yıl önce Teksin uygulamasından gören ve başvurarak yurtta konaklamaya başlayan İrem Koçak ise yurtta çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kahvaltı uygulamamız var ve her gün farklı yemekler çıkıyor. Kahve ve sıcak su mevcut. Burada bizlere aile ortamını yaşattıkları için de teşekkür ediyoruz. İyi ki yurt uygulaması var. Yurt diğer yurtlara göre bayağı uygun" diye konuştu. - MERSİN
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