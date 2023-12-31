Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar\'da Yol Çalışmalarını Tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her köşesinin kaliteli ve modern yollara kavuşması ve vatandaşların güvenle seyahat etmeleri için yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin her noktasında ayrı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde de gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla Gülnarlıların yüzünü güldürdü.

Büyükeceli Mahallesi Ortaokul Caddesi'ndeki 4 metrelik yolu çalışmalar sonucu 8 metreye çıkaran Büyükşehir ekipleri, vatandaşların ve özellikle de üreticilerin yeni yollara kavuşmasını sağladı. Gece gündüz demeden Gülnarlılar için çalışan ekipler ayrıca, gündüz saatlerinde vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları ve trafiğin akıcılığını etkilememek adına gece saatlerinde çalışmalarını planlayarak sürdürdü ve kısa sürede asfalt çalışmalarını tamamladı.

"DAHA GÜZEL YOLLAR YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nde yol asfalt formeni olarak görev yapan Burhan Erol, "Gülnar Büyükeceli'de 4 metrelik yolu 8 metreye kadar çıkarttık ve genişlettik. Çok emek verdik ve çok da güzel oldu. Mersin geneli olarak kırsal bölgelerde komple çalışıyoruz. Vahap Başkanımızın söz verdiği bütün yerlere dokunuyoruz ve elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımızın mal ve maddi hasar kaybını önlemek amacıyla daha güzel yolları yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Galip Karaca, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, "Yolumuzu yaptırandan Allah bin kere razı olsun. Yolumuzda pislikten geçemiyorduk, dardı. Şimdi en az 2 tane araba yan yana rahatlıkla geçer. Pisliği de temizlendi. Hem yaya hem kara için çok güzel bir hizmet oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eskiden hendek ve çukurlar oluyordu. Araba yalpalıyordu. Elektrik çok kesilir bizim burada, çamur olurdu, çukura basıyorduk, üzerimiz batıyordu. Şu an çok güzel oldu. Ekipler güzel hizmet verdiler. Ellerinden geleni yapmaya da gayret ediyorlar"ifadelerini kullandı.