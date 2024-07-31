Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Halk Kart\' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için hayata geçirdiği 'Halk Kart' uygulamasının temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile dar gelirli ailelerin temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin karşılanmasına imkan sunulurken, alışverişin yapıldığı anlaşmalı market ve bakkallar ile Mersin esnafının kazanç sağlamasına da katkı sunuluyor.

Bu kapsamda temmuz ayında uygulamadan 8 bin 745 kişi faydalandı. 5 bin 415 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 330 kişinin hesabına 750 TL yatırılmak üzere, 8 bin 745 kişinin hesabına toplamda 4 milyon 934 bin 250 lira yatırıldı. - MERSİN