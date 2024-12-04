Mersin Büyükşehir Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gözetim Tetkikine Başladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gözetim Tetkikine Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gözetim Tetkikine Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından verilen 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' belgesinin sürdürülebilirliği için 3 gün sürecek gözetim tetkikine başladı. Tetkik, enerji tasarrufu hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

04.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı içinde çalışmalarına başladığı ve TSE tarafından yapılan dış tetkik sonucunda almaya hak kazandığı 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' belgesinin sürdürülebilirliğine yönelik olarak gözetim tetkiki gerçekleştirilecek.

TSE yetkililerince 3 gün boyunca sürecek olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Gözetim Tetkiki, açılış toplantısıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılan toplantıda, Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Serdal Gökayaz ve Ali Rıza Özdemir, TSE Baş Tetkikçisi Mehmet Derviş Zorlu, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Tetkikler 3 gün devam edecek

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistem ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri belgeleri ile kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, enerji kimlik belgesi yenileme çalışmalarına başladı. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) sürekli olarak iyileştirilme ve enerji maliyetlerini düşürme çalışmaları sonucunda 2024 yılı sonu yüzde 10 enerji tasarrufu yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda TSE tarafından görevlendirilen Baş Tetkikçi Mehmet Derviş Zorlu ile birlikte 1.gözetim tetkiki 3 gün boyunca devam edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gözetim Tetkikine Başladı - Son Dakika

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