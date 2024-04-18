Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaza sonucu felç geçiren vatandaşın tedavisine katkı sağladı

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Mersin'in en uzak noktasına kadar vatandaşın her türlü talebini karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'a bağlı İnköy Mahallesi'nde geçirdiği kaza sonucu fizyoterapiye ihtiyacı olan Cevdet Gülal'ın tedavisine katkı sağlayarak yeniden yürümesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini sakatlayan ve tedavi sürecinde felç geçiren Cevdet Gülal, yatağa bağımlı hale geldi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri'ne 'Alo 185' hattı üzerinden başvuran Gülal, 6 ay gibi kısa bir sürede tekrar adım atmaya başladı. Belediyenin profesyonel sağlık ekibi ile sağlığına kavuşma yolunda hızla ilerleyen Gülal, sağlığına tamamen kavuşabilmek için fizyoterapistlerin önerdiği egzersizleri de gün içinde eksiksiz yapıyor.

"Hasta üzerindeki hedefimiz, tek başına hareket edebilir hale gelmesi"

Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Biriminde fizyoterapist olarak görev yapan Deniz Bahar İnal, Cevdet Gülal'ın kalça ameliyatı olduktan sonra hareket kabiliyetinin hiç kalmadığını belirterek, "Cevdet Amcamızı tedavi etmeye gelmeden önce, kendisi kalça ameliyatı olmuş ve ameliyat sonrasında inme geçirmiş" dedi. Tedaviye ilk başladıklarında Cevdet Gülal'ın yatağa bağımlı bir şekilde yaşadığını aktaran İnal, "Biz tedaviye ilk başladığımızda Cevdet Amca yürüyemiyor ve oturamıyordu. Kasları da çok güçsüzleşmişti. Ayrıca şekere bağlı olarak, yüzde 94 görme kaybı vardı. Biz tedaviye bu şekilde başladık" diye konuştu.

Fizik tedavi programına başladıktan 3 ay sonra Cevdet Gülal'ın gelişme kaydettiğini ve yürüteç desteği ile yürümeye başladığını söyleyen İnal, "Eşinin desteği ile tuvalete gidebiliyor, banyo yapabiliyor ve balkonda oturabiliyor. Bizim hedefimiz tek başına yürümesi, merdiven inip çıkması, aşağıda gezmesi. Böyle olana kadar da tedavimizi devam ettireceğiz" diyerek, hastaların tedavi sürecinde ulaşabildikleri en iyi hedefe kadar onların yanında olduklarını ifade etti.

"Mersin'de ihtiyaç duyan her vatandaşımızın bizi araması yeterli"

Tedavi sürecinde uyguladıkları program biçiminden de bahseden İnal, "Hastanın eklem hareket açıklığına yönelik; germe ve güçlendirme egzersizlerinin yanı sıra, herhangi bir problemi yoksa elektro terapi uygulaması yapıyoruz. Hastayı yürütüyor ve denge çalışıyoruz" dedi. Mersin sınırları içerisinde ihtiyaç duyan her vatandaşa hizmet götürdüklerini ve bunun için kendilerine ulaşmalarının yeterli olduğunu belirten İnal, "İhtiyacı olan her vatandaşımız 'Alo 185 Teksin' uygulaması üzerinden veya '0324 223 4242' numaralı hattan arayıp bizlere ulaşabilir" diye konuştu.

"Fizik tedavinin çok faydasını gördüm"

Cevdet Gülal, ameliyat sonrası hiç yürüyemediğini, ancak Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden aldığı fizik tedavi hizmeti ile ayağa kalktığını belirterek, "6 ay kadar önce dengemi kaybedip düştüm. Kalça kemiğim 3 yerinden kırıldı ve 25 tane platin takıldı. Ameliyattan sonra da beynime pıhtı attı ve felç geçirdim. Düştüğümde 5 saat yattım, olduğum yerden kaldıramadılar. Hiç yürüyemiyordum, yatakta döndürüyorlardı. 6 aydır Büyükşehir fizyoterapistlerinden tedavi alıyorum" sözlerine yer verdi. Belediyenin Evde Sağlık Hizmetini, etrafındaki insanların tavsiye ettiğini belirten Gülal, "Lavaboya giderken eşim, kızım yardımcı oluyordu. Fizik tedavi öncesi hiç yürüyemiyor ve kımıldayamıyordum. Tedavi sonucu artık kapı önüne çıkıyorum. Çok faydasını gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ederim. Fizik tedaviye ihtiyacı olanlara da tavsiye ediyorum" diyerek, normal yaşantısına dönmeyi beklediğini ifade etti. - MERSİN