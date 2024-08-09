Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Mahalle Mutfakları' Projesiyle 3 Milyon Yemeği İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Mahalle Mutfakları' Projesiyle 3 Milyon Yemeği İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Mahalle Mutfakları\' Projesiyle 3 Milyon Yemeği İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 2020 yılında başlattığı 'Mahalle Mutfakları' projesi ile bugüne kadar 3 milyona yakın yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

09.08.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2020 yılında başlattığı 'Mahalle Mutfakları' projesi ile bugüne kadar 3 milyona yakın yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında başlatılan 'Mahalle Mutfakları' projesi sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 2020 yılı Temmuz ayında başlatılan ve 4 yıl içinde 48 noktada kurulan mahalle mutfaklarında, 15 lira gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemek profesyonel aşçılar tarafından aşhanede pişirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya, destek sunmaya özen gösterdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, "İlk olarak 2020 yılında faaliyete geçen mahalle mutfaklarımız, kentin özellikle dezavantajlı noktalarında hız kesmeden faaliyetini sürdürüyor. 4 yıl içinde 3 milyona yakın yemek dağıtıldı"dedi.

Mersin'in merkez ilçelerinde 28, Tarsus'ta 17, Erdemli'de ise 3 mahalle mutfağı olduğunu aktaran Cilasın, "Şu anda kent genelinde 48 noktada hizmet veren mahalle mutfaklarımızdan, vatandaşlarımız 3 çeşit yemeği 15 liraya alabilmektedir. Ayrıca hizmet alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Silifke'de kurulacak olan aşhane'nin hazırlıkları başladı. Aşhanemizde, gıda mühendislerinin kontrolünde ve hijyenik şartlarda pişen yemekleri, tüm vatandaşlarımız en yakın mahalle mutfağından alıp yiyebilir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Mahalle Mutfakları' Projesiyle 3 Milyon Yemeği İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı - Son Dakika

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