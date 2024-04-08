Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin Bayramını Rahat Geçirmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin kent genelinde Ramazan Bayramını rahat, huzurlu, temiz ve güvenli bir şekilde geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, bayram boyunca Mersinliler için görev başında olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı kapsamında her yıl olduğu gibi dezavantajlı mahallelerde arife ve Ramazan Bayramının ilk gününde şeker dağıtımları gerçekleştirecek. Belediye çalışanlarını da unutmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışanlara yönelik olarak da 'bayram paketi' dağıtımı gerçekleştirdi.

Toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak

Bayram boyunca toplu taşıma ile şehir içi ulaşım ücretsiz olarak belirlenirken, 10-12 Nisan arasını kapsayacak olan ücretsiz ulaşım seferlerinde, resmi tatil günü sayılması nedeniyle pazar günü sefer saatleri uygulanacak.

Bayramda, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyenler için de ücretsiz mezarlık servisleri kullanıma sunulurken. 9-11 Nisan 2024 tarihlerinde ücretsiz mezarlık servisleri 'Makine İkmal Toros Devlet Hastanesi - İstasyon - Taş Bina İstiklal Caddesi - Çankaya - Akbelen Bulvarı-Akbelen Mezarlığı - Güneykent Mezarlığı' güzergahı olacak şekilde hizmet verecek. Makine İkmalden 08.00-16.00 saatleri arasında her saat başı, Güneykent'ten ise 08.00-17.00 arası her saat başı olacak şekilde servis kalkacak.

Tarsus'ta da 9-11 Nisan tarihleri boyunca hizmet verecek olan ücretsiz mezarlık servisleri; 'Makam Cami, Merkez Mezarlık- Üçgen Çarşı- Halk Eğitim- Cengiz Topel- Cetvel Köprüsü- Büyük Carrefour- Tuğralı Kavşak- Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlık' güzergahı olacak şekilde hizmet verecek. Makam Caminden 07.00-16.00 saatleri arasında her saat başı, Sucular Mezarlıktan da yeni her saat başı olacak şekilde 08.00-17.00 saatleri arasında servis kalkacak.

Çiftlikköy Mezarlık servisleri ise 'Mersin Üniversitesi-Çiftlikköy Mezarlığı' arasında ring şeklinde hizmet verecek. Mersin Üniversitesi'nden 10.00-12.00-14.00-16.00-17.30 saatlerinde Çiftlikköy Mezarlığından ise 11.00-13.00-15.00-17.00-18.00 saatlerinde ring seferleri bulunacak. Mezarlık Hizmetleri Dairesi ekiplerince de mezarlıklarda bayram boyunca şeker ve su ikramı yapılacak. Ayrıca cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili gerekli tedbirleri alan ekipler bayram öncesinde 13 ilçede cami, cemevi ve kiliselerin temizliğini gerçekleştirdi.

Ekipler bayram boyunca görev başında

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kent genelinde yeşil alan ve refüjlerde yürüttüğü çiçeklendirme ve bitkilendirme çalışmalarına bayram boyunca da devam edecek. Bayram öncesinde sıklaştırılan temizlik ve bakım çalışmaları sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde aralıksız sürdürülürken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Ramazan Bayramı boyunca tam kadro çalışmaya devam edecek. Hem hayvan toplama ekibi hem de barınaklarda yer alan teknik ekip de patili dostlar için hizmetlerini sürdürecek.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler de kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerek işyeri gerekse trafik konusunda denetimlerini sürdürerek Mersinlilerin huzur içerisinde bayram kutlaması için görev başında olacak.

Alo 185 ve Teksin Mersin vatandaşın hizmetinde

24 saat esaslı olarak görev başında olan 'Alo 185 Çağrı Merkezi ve Teksin Mersin' uygulaması çalışanları Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik istek, talep ve şikayette bulunmak isteyenler bayram süresince Alo 185 numaralı hattan ekiplere ulaşabilecek. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için hazır bekleyecek.

İtfaiye ekipleri bayramda da nöbette olacak

İtfaiye Dairesi ekipleri de bayram süresince muhtemel trafik kazaları, yangın ya da doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı görev başında olacak. Zabıta Dairesi ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 24 saat boyunca hazır bekliyor olacak. - MERSİN