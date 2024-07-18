Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi\'ni genişletiyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme' çalışmasını inceleyen Başkan Seçer, "Mersinlileri, Hal Kavşağı'ndan Davultepe'ye kadar kesintisiz bir yol ağına kavuşturacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarının süratle devam ettiğine dikkat çeken Seçer, 2. Çevre Yolu'nun yeni yol çalışmalarına geçen yıllarda başladıklarını hatırlattı. Yapımı süren caddenin de tamamlanmasıyla yaklaşık 5 bin 400 metrelik çalışmanın tamamlanacağını kaydeden Seçer, bunun 2 bin 300 metresinin 2. Çevre Yolu'nun devamı olarak açılan yeni bulvar ve yollar olduğunu ifade etti. Seçer, "Diğer bölümlerde Kuzey-Güney aksında ve içinde bulunduğumuz Doğu-Batı aksında Davultepe'ye kadar yolu indiriyoruz. Artık sebze halinin oradan 2. Çevre Yolu'na girdiğiniz zaman Davultepe'ye kadar bu hat üzerinden neredeyse kesintisiz gelebilirsiniz. 2. Çevre Yolu üzerinde başta Saya Katlı Kavşağı olmak üzere Hal Katlı Kavşağı gibi önemli çalışmaları da bu dönem içerisinde tamamlayacağız. Mersinlileri Hal Kavşağı'ndan Davultepe'ye kadar kesintisiz bir yol ağına kavuşturacağız" diye konuştu.

"Çalışmalar, Çeşmeli otobanına kadar devam edecek"

Büyükşehir Belediyesinin 2. Çevre Yolu ile ilgili çalışmalarının bunlarla sınırlı kalmadığına işaret eden Seçer, "Çalışmalar, Çeşmeli otobanına kadar devam edecek. Yeni açtığımız 2 bin 300 metre bulvarda 7 kilometrelik bir güzergaha devam edeceğiz. Hukuki zemini oluşuyor, kamulaştırma, 18 uygulaması, örtü bedellerinin ödenmesi gibi işlemler de tamamlanıyor. 2029 sonuna kadar da 4 kilometrelik yeni güzergahın sözünü verebiliyoruz. Buradaki imar çalışmalar zaman alıyor, tamamlandıkça da devamı gelecek ve nihayetinde Çeşmeli otoban bağlantısına kadar tamamlayacağız" dedi.

"Makinalarımız 3. Çevre Yolu'nun devamı olarak Kuyuluk'a kadar gidecek"

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin olduğu bölgede Mimar Sinan Caddesi ile 3. Çevre Yolu'nun kesiştiği noktadan üniversitenin kapısına kadar bir kilometrelik güzergahı geçen mart ayında açtıkları da hatırlatan Seçer, çalışmayı Kuyuluk'a kadar devam ettireceklerini kaydetti. Bahse konu güzergahın 4 bin 200 metre olduğuna işaret eden Seçer, "Orada da doğal olarak imar ve kamulaştırma çalışmaları var, onları da son sürat devam ettiriyoruz. Zemini ve altyapısı oluştuğu andan itibaren de makinalarımız 3. Çevre Yolu'nun devamı olarak Kuyuluk'a kadar gidecek" ifadelerini kullandı.

Mersin merkezden tüm çevredeki ilçelere kadar hem yeni yollar açılması, hem mevcut yolların rehabilitasyonu konusunda geçen 5 yıl boyunca ciddi ve kaliteli işler ortaya koyduklarını dile getiren Seçer, "Geçtiğimiz 5 yıl nasıl vatandaş memnuniyetini en üst seviye çıkaracak kalitede çalışmalar yaptıysak bundan sonra da memnuniyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent trafiği rahatlayacak

Büyükşehir Belediyesinin kent trafiğini rahatlamak, yolların modern ve konforlu bir hale gelmesi için başlattığı çalışmalardan biri olan Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Mersinliler 2. Çevre Yolu'ndan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na inmeye gerek kalmadan Davultepe'ye kadar ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun trafiğe açılması hedefleniyor. - MERSİN