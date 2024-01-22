Mersin Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak Tırı Tarsus\'ta

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 48 noktada kurduğu mahalle mutfaklarının yanı sıra, ilçeleri gezerek vatandaşlara 3 çeşit yemeği 10 TL'ye ulaştıran 'Mobil Mutfak Tırı'nın bu haftaki durağı Tarsus oldu.

Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve yemek yapamayan vatandaşlar ile üniversite öğrencileri için başlatılan uygulama bünyesinde, ilçelerde birer haftalık sürelerle hizmet vermek amacıyla yola çıkarak Tarsus'tan Anamur'a kadar 13 ilçenin tamamını gezen Mobil Mutfak Tırı, son olarak Yenice Mahallesi'nde hizmet verdi.

"Vatandaşımız 10 liraya 3 çeşit yemekle rahatlıkla doyuyor"

Mobil Mutfak Tırının doğal afetlerde, yardıma ihtiyaç olan yerlerde ve acil durumlarda hizmet için devreye girdiğini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşhanede aşçı olarak görev yapan Zafer Ersoy, "Yenice'de mahalle mutfağı olarak yemek çıkarttık ve vatandaşa ulaştırdık. Özellikle kadınlar ve yaşlılar seviniyor. Ayrıca mobil mutfakta da yemek çok ucuz olduğu için memnun kalıyorlar" dedi.

Yemeklerin hazırlık sürecinden de bahseden Ersoy, "İlk olarak içeride ön hazırlığımızı yapıyoruz. 2 kazanımız var, yemekleri pişiyoruz ve paketleme yapılıyor. Daha sonra da vatandaşa satışa sunuyoruz. Şu anda 250 kişilik yaptık. Talep artarsa bin kişiliğe kadar çıkartabiliyoruz. Vatandaşlarımızı mahalle mutfağımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenice Mahalle Muhtarı Ali Sırdaş, 10 TL'ye 3 çeşit yemek alabilmenin büyük bir hizmet olduğuna vurgu yaparak, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmet gerçekten çok kıymetli. Çünkü burası aşırı göç alan bir yer. Bu fiyatlara burada insanların yemek yemesi çok kıymetli bir hizmet" şeklinde konuştu.

Yenice'de mobil mutfak tırından faydalanan vatandaşlardan Mehmet Ali Özkılıç, "Başkanımız Vahap Seçer'den çok memnunuz ve hizmetlerini beğeniyoruz. Çalışkan, dürüst ve kaliteli bir insan. Vatandaşına hizmet ediyor ve şehir için de çok güzel şeyler yapıyor"diye konuştu. - MERSİN