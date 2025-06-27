Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Katılımcı Yönetim Anlayışı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Katılımcı Yönetim Anlayışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Katılımcı Yönetim Anlayışı
27.06.2025 13:00  Güncelleme: 13:02
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in katılımcı bir anlayışla yönetildiğini vurgulayarak, halkın taleplerine kulak verdiklerini ve çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, kentin projeleri ve ulaşım yatırımları hakkında bilgi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in katılımcı bir anlayışla yönetildiğini belirterek, "Sözde değil, Mersin gerçekten Mersin halkıyla yönetiliyor. Halkın taleplerine kulak veriyor, çözüm üretiyoruz" dedi.

İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Seçer, toplantının önemine değinerek, "Demokrasinin temel taşı sivil toplumdur. Sivil toplumla beraber yürüyen bir demokrasi; kurum ve kuralları ile işler. Burada kentle ilgili görüşleri birinci ağızdan almak ve bunu uygulamaya koymak katılımcı demokrasinin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Mersin'in katılımcı bir anlayışla yönetildiğinin altını çizen Seçer, "Sözde değil, Mersin gerçekten Mersin halkıyla yönetiliyor. Halkın taleplerine kulak veriyor, çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

"Mersin güçlü bir kent, daha da güçlenecek"

Mersin'in istikrarlı bir yönetim anlayışıyla yönetildiğini belirten Seçer, "Mersin güçlü bir kent, daha da güçlenecek. Belediyemiz istikrarlı, kenti tanıyan, bilen ve sorunlara hakim bir yapıda" şeklinde konuştu.

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi geliyor

Kentte devam eden projeler hakkında da bilgi veren Seçer, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağını açıkladı. Seçer, "1500 dönümlük alanda hayata geçirilecek proje ile sadece park değil, otel ve turizm alanları da olacak. Kentimizin marka değerine büyük katkı sağlayacak" dedi.

İmar sorunu çözüldü, kentin önü açıldı

İmar planlarının tamamlanmasıyla kentin gelişiminin önündeki en büyük engelin kalktığını söyleyen Seçer, "Artık konut, fabrika, depo yatırımları önünde engel yok. Yeni yollar açılıyor, kent rahat nefes alıyor" diye konuştu.

4 katlı kavşak sözü

Ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Seçer, "Hal Katlı Kavşağı'nın inşaatı 2025'te başlıyor. Ardından 2. Çevre Yolu, Saya ve Kuyuluk Katlı Kavşakları yapılacak. 4 yılda 4 katlı kavşak sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

MESKİ'den tarihi yatırım

MESKİ'nin tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Seçer, "20 milyar liralık yatırımın 17 milyarı sahada çalışıyor. Pamukluk Barajı da buna dahil. Ayrıca kayıp-kaçakla mücadelede büyük teknoloji yatırımları yaptık. Su şebekesini tek merkezden izliyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin'in turizm potansiyelini artırmak için projelerin sürdüğünü belirten Seçer, "Tarihi Kilikya Yolu Projesi, Kent Müzesi, Uzuncaburç Arkeoköy Projesi ve diğer yatırımlarla insanlara Mersin'e gelmeleri için nedenler oluşturuyoruz" diye konuştu.

"Herkes Mersinli, hep birlikte sahip çıkacağız"

Mersin'in her kesimden insanın ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin'e ait tüm değerlere birlikte sahip çıkacağız. Kentin güçlü lobisini oluşturmaya biz de destek vermeye hazırız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Katılımcı Yönetim Anlayışı - Son Dakika

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