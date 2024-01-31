Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Öğrenim Yardımı Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için hayata geçirdiği öğrenim yardımı ile öğrencilerin eğitim giderlerine destek olmayı sürdürüyor. Üniversitelerin 2, 4, 5 ve 6 yıllık bölümlerinde okuyan öğrencilerin yararlandığı öğrenim yardımlarının 2. taksidi, öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrenim yardımlarında 2. taksit olarak 2 yıllık fakülte okuyan 4 bin 365 öğrenciye 700 TL, 4 yıllık fakülte okuyan 6 bin 912 öğrenciye 1300 TL, 5 yıllık fakülte okuyan 314 öğrenciye 1550 TL ve 6 yıllık fakülte okuyan 442 öğrenciye de 1750 TL olmak üzere, 12 bin 33 öğrencinin hesaplarına toplam 13 milyon 350 bin 350TL yatırıldı.