Mersin Büyükşehir Belediyesi Okul ve Mahallelere Çocuk Oyun Grupları Kazandırdı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların doyasıya eğlenebilmesi ve keyifli zaman geçirmesi için gelen talepler doğrultusunda okul ve mahallelere çocuk oyun grupları kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde yer alan Toroslar Özel Eğitim Anaokulu ve Toroslar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Yenişehir ilçesinde Kuzeykent Mahallesi cuma pazarı yanında yer alan alana çocuk oyun grubu kazandırdı.

Çocukların güvenle oynayabileceği oyun gruplarının içerisinde; düz kaydırak, spiral kaydırak, salıncak ve tahterevalliler bulunuyor.

"Çocuklarımızın huzur ve güvenle oynayabileceği oyun grupları kazandırıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Görkem Arkan, kent genelinde çocukların eğlenebilmesi için güvenli oyun alanları oluşturduklarını dile getirdi. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine mahallelere çocuk oyun grupları kurduklarını belirten Arkan, belediyenin sorumluluk alanları içerisinde bulunan anaokulu ve ilkokul bahçelerine de bu oyun gruplarını kazandırdıklarını ifade etti.

Çocuk oyun grupları hakkında bilgi veren Arkan, "Oyun grubunun içerisinde donanım olarak düz kaydırak, spiral kaydırak, salıncak ve tahterevalliler bulunuyor. Her bir malzemenin kuruluşlar tarafından güvenli olduğuna dair raporları da bulunmaktadır. Aynı zamanda kurulum sonrasında yine yetkili akreditasyon kuruluşları alana gelerek oyun alanının güvenli olduğuna dair tarafımıza bir rapor vermekte ve biz de bu rapora istinaden çocuklarımızın kullanımını açmaktayız" dedi.

Doğal bir malzeme olması sebebiyle zeminde kum tercih ettiklerini de sözlerine ekleyen Arkan, "Vücutta biriken elektrik enerjisini alması ve çocukların düşme ihtimaline karşı oluşabilecek yaralanmaları en aza indirgenmesi için zeminde doğal bir malzeme olan kumu tercih ediyoruz. Aileler ve çocukları bu alanları güvenle ve huzurla kullanabilirler. Bizler de bu kapsamda gelen talepler doğrultusunda kurulumlarımızı yapmaya devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız için memnuniyetle çalışıyoruz"

Vatandaşların taleplerini 'Alo 185' çağrı hattı ile 'Teksin' uygulaması üzerinden oluşturabileceklerini hatırlatan Arkan, "Okullarımız, bizlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla taleplerini iletiyor. Bizde bunun üzerine sahaya giderek alanın önce uygunluğuna bakıyoruz. Eğer uygunsa onu idaremizle paylaşıp kurulumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için memnuniyetle çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN