Mersin Büyükşehir Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Alınan Önlemleri Paylaştı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, üyesi olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun (AMF) düzenlediği webinara katıldı. İnternet üzerinden yapılan seminerde Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, Büyükşehir Belediyesinin orman yangınlarına ilişkin aldıkları önlemleri ve tecrübelerini aktardı.

AMF'nin düzenlediği webinarda, Los Angeles'ta 7 Ocak'ta meydana gelen ve hızla yayılarak 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan orman yangını konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Evrim ve İtfaiye Dairesi Başkanı Akşahin'in katıldığı webinarda, birçok ulusal ve uluslararası belediyenin temsilcisi de yer alırken, yangın yönetimi, afet hazırlığı ve kriz anlarında belediyelerin rolü gibi konular ele alındı. Temsilciler toplantıda bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktardı.

"Teşkilat, son 5 yıl içinde tamamen yenilendi"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Evrim, toplantıda Büyükşehir Belediyesinin yangınlara ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı. Teşkilatın özellikle son 5 yıl içinde araç, gereç ve ekipman konusunda teknolojik gelişmelere paralel olarak tamamen yenilendiğini dile getiren Evrim, genç ve uzman personel istihdamına önem verildiğini ve geniş bir coğrafyaya hizmet edildiği için birçok noktada müfreze kurulduğunu ifade etti. Evrim, yangın önleyici mekanizmalar için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

"Kısa sürede müdahale, yangınlarda en büyük önleyici etken"

İtfaiye Dairesi Başkanı Akşahin ise orman yangınlarında itfaiye teşkilatının ve profesyonel müdahalenin önemini vurguladı. Kısa sürede müdahalenin, yangınlarda en büyük önleyici etken olduğuna işaret eden Akşahin, "Bu önlemlere ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumlarını orman yangınları ve şehir merkezinde çıkan yangınlar ile mücadele kapsamında ayrı ayrı teşkilatlandırmıştır. Orman yangınları ile mücadele Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer alırken, şehir merkezinde çıkan yangınlara müdahale şehrin itfaiye teşkilatının görevleri arasında yer almaktadır. Bu görev ayrımı, müdahalenin niteliğini artırmakta ve yetki karmaşasının önüne geçmektedir. Ayrıca yangın türüne göre kurumların, alanında daha etkin hale gelmesini sağlamaktadır" diyerek, Türkiye'deki teşkilat şemasını da aktardı. - MERSİN