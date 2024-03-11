Mersin Büyükşehir Belediyesi, Otizm Aile Danışma Merkezi'nden faydalanan annelere atölye çalışması düzenledi

Kent genelinde 70 ayrı program düzenleyerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle geçiren ve kadın emeğini, kadının gücünü daha görünür kılan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Otizm Aile Danışma Merkezinden faydalanan annelere yönelik atölye çalışması düzenledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Otizm Aile Danışma Merkezi'nden faydalanan annelere yönelik etkinlik düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı'nda annelere yönelik düzenlenen etkinlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sezin Saygı Özyurt, kadın sağlığı için düzenli kontrollerin gerekliliği, jinekolojik muayene, üreme, kanser ve enfeksiyon risklerine karşı erken tanı konularında kadınları bilgilendirdi.
Otizm Aile Danışma Merkezi'nde görev yapan Uzman Psikolog Dila Aslan da annelere yönelik öz şefkat çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, annelerin çocuklarıyla ilgilenirken aynı öz şefkati kendilerine de uygulaması, kendilerine karşı daha destekleyici ve anlayışlı olmaları gerektiği ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu ve günlük hayatta fiziksel aktivite yapmanın hem fiziksel hem mental sağlığı koruduğunun anlatıldığı etkinlikte, Fizyoterapist ve yoga eğitmeni Merve Soydan da kadınlarla birlikte yoga yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:
"Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden hizmet alan kadınlara özellikle kadın sağlığı ve ruhsal sağlık temelli bir atölye çalışması düzenledik. Başka bir etkinliğimizde de işitme engelli kadınlarla sosyalleşebileceğimiz bir kahvaltı etkinliğimiz oldu. Onlar bizden sürekli bu tip etkinlikler istiyorlardı. Biz de özellikle onların isteklerini 'Birlikte kuvvetliyiz' mantığından hareketle gerçekleştirdik. Anneler burada fiziksel, ruhsal ve beden sağlıklarına yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Biz onlarla birlikte omuz omuza bir şeyleri başarıyoruz. Otizm Danışma Merkezimizde 0-72 ay arası otizm tanısı almış çocuklarımıza ve ailelerine yönelik hizmetler sunuyoruz. Onlar bir aile çemberi oluştular ve bu çember içerisinde hep birlikte hayata tutunuyoruz."
Otizm Aile Danışma Merkezinde Uzman Psikolog olarak görev yapan Dila Aslan, özel gereksinimli çocukları olan ailelerin kendilerine zaman ayırmada güçlük çektiğini belirtti. Ruh ve beden sağlığının çok kıymetli olduğunu söyleyen Aslan, şöyle konuştu:
"Etkinliğimizde kadın doğum uzmanımız jinekolojik muayenenin öneminden bahsetti. Ben de annelere yönelik öz şefkat çalışması pratiği yaptım. Bir de fiziksel sağlığın önemi için annelerimiz, yoga eğitmenimiz eşliğinde yoga pratiği yaptılar. Annelerimiz bizler için çok kıymetli. Yapmış olduğum görüşmelerde annelerin kendilerine maalesef dikkat etmediklerini ve ikinci plana koyduklarını fark ettim. Onların etkinlikte dolu dolu zaman geçirmelerini istedik. Bu yüzden hem ruh hem beden sağlıklarına yönelik çalışmalar yaptık. Birlikte çok daha güçlüyüz."
"KADIN SAĞLIKLI OLURSA TOPLUM SAĞLIKLI OLUR"
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sezin Saygı Özyurt, kadın sağlığında düzenli kontrollerin önemli olduğunu belirtti. Pandemiden sonra herkesin sağlık konusunda daha dikkatli davranmaya başladığını belirten Özyurt, şu bilgileri verdi:
"Benim hedefim jinekolojik kontroller. Kadın sağlığı ile ilgili düzenli kontrollerini ne sıklıkta yaptırmalıyız, hangi testleri yapmamız gerekiyor ve erken teşhisle nasıl tedavi olabiliyoruz bunu izah ettim. Oldukça güzel ve verimli bir eğitim oldu. Eğer kadın sağlıklı olursa toplum da sağlıklı olur. Kadının toplumda gücü yetersizse o toplum çökmeye mahkumdur. Hedefimiz kadınların sağlıklı olduğu, kendilerini güvende hissettiği ve korkmadan toplumun içinde gayet güzel yer alabildiği güzel yarınlar."
Etkinliğe katılan Nermin Avcı, etkinliğin kendisine çok iyi geldiğini paylaşarak, "Bizim gibi ailelerin unuttuğu şeyleri hatırlamamıza vesile oldu. Ben tek değilmişim. Benim gibi bunu yaşayan anneler de varmış, o hissiyata eriştim. Daha olumlu düşünmeye başladım. Bir ebeveyn olarak unuttuğum şeyleri hatırladım ve mutlu oldum." dedi.
Katılımcılardan Fevziye Karaoğlan da etkinliğin kendisine çok iyi geldiğini söyleyerek, "Hayata daha olumlu bakmamı sağladı. Öncelikle kendimi sevmem ve değer vermem gerektiğini, bu süreçte kendimi unuttuğumu ama unutmamaK gerektiğini anladım. Her şey çok güzeldi. Orada uzmanlarımız çok güler yüzlü ve çok ilgililer. Hocalarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar. Gerekli ve doğru kişilerle çalışmanın az ve öz çalışmamızın faydasını çocuğumda şu an görüyorum. Çocuğum şu an daha sakin ve iyi. Bir aile gibi olduk. Onların varlığı bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
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