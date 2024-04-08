Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat, huzurlu, temiz ve güvenli bir şekilde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak, hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir ekipleri, bayram boyunca Mersinliler için görev başında olacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Ramazan Bayramı'na hazırlarken; tüm birimleriyle bayram süresince hizmet vermek için tüm planlamalar yapıldı. Bunun yanında Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına da 'Bayram Paketi' dağıtarak, personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
DEZAVANTAJLI MAHALLELERDE ŞEKER DAĞITIMI
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu Ramazan Bayramı'nda da her yıl olduğu gibi dezavantajlı mahallelerde Arife ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şeker dağıtımları yapılacak.
TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ÜCRETSİZ OLACAK
Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Mersinliler, sevdiklerine ücretsiz bir şekilde ulaşabilecek. 10-12 Nisan arasını kapsayacak ücretsiz ulaşım seferlerinde, pazar günü sefer saatleri uygulanacak.
MEZARLIK SERVİSLERİ
Mersinliler, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek için ücretsiz mezarlık servislerini kullanabilecek. 09-11 Nisan 2024 tarihlerinde Ücretsiz Mezarlık Servisleri 'Makine İkmal Toros Devlet Hastanesi-İstasyon-Taş Bina İstiklal Caddesi-Çankaya-Akbelen Bulvarı-Akbelen Mezarlığı - Güneykent Mezarlığı' güzergahında hizmet verecek. Makine İkmal'den 08.00-16.00 saatleri arasında her saat başı, Güneykent'ten 08.00-17.00 arası yine her saat başı olacak şekilde servis kalkacak.
Tarsus'ta 09-11 Nisan 2024 tarihlerinde Ücretsiz Mezarlık Servisleri; 'Makam Cami, Merkez Mezarlık- Üçgen Çarşı- Halk Eğitim- Cengiz Topel- Cetvel Köprüsü- Büyük Carrefour- Tuğralı Kavşak- Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlık' güzergahı olacak şekilde hizmet verecek. Makam Cami'nden 07.00-16.00 saatleri arasında her saat başı, Sucular Mezarlık'tan da yeni her saat başı olacak şekilde 08.00-17.00 saatleri arasında servis kalkacak.
Çiftlikköy Mezarlık Servisleri ise 'Mersin Üniversitesi-Çiftlikköy Mezarlığı' arasında ring şeklinde hizmet verecek. Mersin Üniversitesi'nden 10.00-12.00-14.00-16.00-17.30 saatlerinde Çiftlikköy Mezarlığı'ndan ise 11.00-13.00-15.00-17.00-18.00 saatlerinde ring seferleri olacak.
MEZARLIKLARDA ŞEKER VE SU İKRAMI YAPILACAK
Mezarlık Hizmetleri Dairesi ekiplerince de mezarlıklarda bayram boyunca şeker ve su ikramı yapılacak. Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili gerekli tedbirler alınarak, Mersinlilerin talepleri herhangi bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde karşılanacak. Ekipler ayrıca, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da 13 ilçede cami, cemevi ve kiliselerin temizliğini gerçekleştirdi.
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kent genelinde yeşil alan ve refüjlerde yürüttüğü çiçeklendirme, bitkilendirme çalışmalarına bayram boyunca da devam edecek.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Ramazan Bayramı boyunca tam kadro çalışacak. Hem hayvan toplama ekibi hem de barınaklarda yer alan teknik ekip, patili dostlar için hizmet verecek.
Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin tamamında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerek işyeri gerekse trafik konusunda denetimlerini sürdürerek Mersinlilerin huzur içerisinde bayram kutlaması için görev başında olacak.
ALO 185 VE TEKSİN MERSİN VATANDAŞIN HİZMETİNDE
7/24 görevi başında olan Alo 185 Çağrı Merkezi ve TEKSİN Mersin uygulaması çalışanları Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden istek, talep ve şikayette bulunmak isteyenler bayram süresince Alo 185 numaralı hattan ekiplere ulaşabilecek. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için hazır olacak.
İTFAİYE EKİPLERİ BAYRAMDA DA NÖBETTE OLACAK
İtfaiye Dairesi ekipleri her zaman olduğu gibi bayram süresince olası trafik kazaları, yangın ya da doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı görev başında olacak. Zabıta Dairesi ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 7/24 hazır bekleyecek.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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