Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyu iftar yemeği dağıttı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyu iftar yemeği dağıttı

02.05.2022 10:07
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyu iftar yemeği dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 13 ilçede 300 binin üzerinde iftar yemeği dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 13 ilçede 300 binin üzerinde iftar yemeği dağıttı. İçerisinde kavurma, pilav, tatlı, hurma ve ekmek bulunan iftar menüleri son olarak Arife günü Tarsus'ta da dağıtılarak, sofralarda yerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl Ramazan ayında iftar yemeklerini vatandaşların kapısına kadar ulaştıracaklarını duyurmuştu. Büyükşehrin Mersin ve Tarsus aşhanelerinde hazırlanan yemekler, merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi, ilçelerde ise Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Ekipler, her gün 13 ilçenin farklı mahallelerine girerek, yemekleri vatandaşların kapısına kadar ulaştırdı. Ramazan'ın son gününde dağıtılan yemeklerin bir noktası da Tarsus oldu.

İlk günden bu yana gelen süreçle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarsus Aşhane Sorumlusu Çiğdem Yiğitşahin, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak zorlu hayat şartlarında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu dönemde Ramazan'ın paylaşma, kucaklaşma ruhuna uygun olarak iftar saatlerinde vatandaşlarımızın sofralarına bir katkı da Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Kavurma, pilav, hurma ve tatlıdan oluşan bir iftar menüsüyle 13 ilçede 300 binin üzerinde bir dağıtım gerçekleştirdik. Herkese iyi bayramlar" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyu iftar yemeği dağıttı - Son Dakika


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