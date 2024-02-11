Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tarsus\'ta sahneledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz" adlı oyun, Tarsuslu tiyatroseverlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tarsuslu sanatseverler için "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz" adlı oyunu sahneledi. Tarsus Amerikan Koleji Talas Oditoryum Salonu'nda sahnelenen oyun beğeni topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş'ın yönettiği oyunun sahne tasarımını Alev Tol, dramaturgluğunu Taner Çelik ve müziklerini de Emrah Oğuz üstlendi. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun ilgi gören yapımlarından biri olarak öne çıkan tiyatro oyununu Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Uyan, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Uyan, program sonunda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Çok güzel ve keyifli bir zaman geçirdik. Sanatın, sanatçının dostu; sanata ve sanatçıya her zaman değer veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e böyle güzel bir etkinlikte; bir tiyatro etkinliğinde sizlerle oyuncularımızı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz."

Oyunu izleyen Tarsuslulardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Emine Şen: "Aktif olduğum için her etkinliğe gelmek istiyorum. Çok da güzel buluyorum."

-Bilal Gök: "Büyükşehir çok iyi çalışıyor. Köylerimize kadar gelip hizmet yapıyor."

-Sevgi Gündoğdu: "Belediyemizin sunduğu etkinliklere katılıyorum. İlkokul, ortaokul yıllarımda izlediğim tiyatroyu, bugün yine gördüm. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz."

- Muharrem Kaya: "Bu tiyatro etkinliği güzel bir şey. Toplumun ihtiyaç duyduğu konulara değinmişler. Oyuncuları takdirle karşılıyorum."