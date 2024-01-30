Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü, bünyesinde bulunan Bozyazı, Silifke ve Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde misafir edilen can dostların yanı sıra, sokakta yaşayan hasta, yaralı ve kaza geçirmiş patili dostlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bakım evlerindeki can dostları sağlıklı ve konforlu bir şekilde misafir etmeyi sürdüren Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünün sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği hizmetleri başıboş, hasta, yaralı olan kedi ve köpeklerin toplanarak tedavi edilmesi, kısırlaştırma, sahiplendirme ve mama desteği oluşturuyor. Her yıl kısırlaştırma yaptığı, tedavi ettiği ve aşı uyguladığı hayvan sayısı ile dağıttığı mama miktarını artıran ekipler, patili dostların Mersin'de sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor.

"2023 yılında 6 bin civarında kısırlaştırma sayımız var"

2023 yılında verdikleri hizmetlerin detaylarını paylaşan Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, "2023 yılında 6 bin civarında bir kısırlaştırma sayımız var. 7 bin 200 civarında kedi ve köpeğe de kuduz ve karma aşısı yaptık. 843 hayvanımızın sahiplendirilmesini sağlayarak, sıcak yuvalarına kavuşturduk. Beslenme odakları oluşturarak, yerel hayvan koruma görevlileri ve derneklerle birlikte kedi ve köpeklerin beslenme işlemlerini gerçekleştirdik. 2 yıldan bu yana özellikle kedileri besleyen yerel hayvan koruma görevlilerine vermiş olduğumuz mama miktarını belirlerken; gerek belediyeye ait bakımevlerinde, gerekse de özel kliniklerde yapılan kısırlaştırma sayılarını dikkate alıyoruz. 3 yıl öncesinde 800, geçtiğimiz yıl bin 800, bu yıl ise yüzde 50 artış olarak 2 bin 800 adet kedimizi kısırlaştırdık. Bu da yaklaşık yüzde 50'lik bir artışın olduğunu gösteriyor" dedi.

"Teknik ekip, ekipman ve araç sayısında artışa gittik"

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için ciddi miktarda mama desteği verdiklerini de kaydeden Yıkılmaz, "Geçtiğimiz yıl 145 ton civarında kuru mama kullanmıştık. Bu yıl 174 ton civarında kullandık. Burada da ciddi bir artış var. Belediyenin bütçesi doğrultusunda elimizden geldiğince bu işe katkı sunduk" diye konuştu. Yıkılmaz, teknik ekip ile araç sayılarında da artışa gittiklerini sözlerine ekleyerek, hizmet kalitesini daha çok artırdıklarını kaydetti.

1 olan ambulans sayısını 5'e, 7 olan tekniker sayısını 15'e, 10 olan veteriner hekim sayısını ise 12'ye çıkardıklarını hatırlatan ve 2019 yılında gerçekleştirdikleri çalıştayda aldıkları kararların ne noktada olduğunu görmek adına, 2023 yılında da çalıştay yaptıklarını söyleyen Yıkılmaz, kent paydaşlarının görüşlerini de aldıklarını belirtti. Yıkılmaz, sorun ve çözüm önerilerini yeniden belirlediklerini söyleyerek, talepler doğrultusunda bazı yenilikler yapacaklarını belirtti.

"Bu yıl kompost mama üretimine de başlayacağız"

2024 yılında önemli bir projeyi hayata geçirerek, kompost mama üretimine geçeceklerini ifade eden Yıkılmaz, bakımevlerine gelen artık yemekleri bozulmadan mamaya çevireceklerini söyledi. Yıkılmaz, "Bu yıl kompost mama üretimine başlayacağız ve bunun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde kırıcı ünitesi, kompost makinesi, kurutma makinesi ve pelet makinesinden oluşan bir ünitenin alımını gerçekleştireceğiz. Böylece Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki köpeklerin beslenmesinde kullanmış olduğumuz yemek miktarının yaklaşık yüzde 50'lik kısmını, bu üniteden faydalanarak sağlayacağız" diye konuştu.

"Mersin Veteriner Hekimleri Odası ile ortak bir projeyi hayata geçireceğiz"

2024 yılı için yapmayı planladıkları bir diğer projenin de Mersin Veteriner Hekimleri Odası ile hayata geçeceğini belirten Yıkılmaz, "Biz her ne kadar bakımevlerinde kedi ve köpeklere yönelik hizmet sunsak da, özellikle akşam ve gece saatlerinde ve yaz mevsimindeki trafik yoğunluğundan kaynaklı yaşanan kazalarda çok sayıda kedi ve köpeğimiz maalesef yaralanmakta ve hatta birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmekte. Burada kedi ve köpeklerimize daha erken müdahale sağlayabilmek için, Mersin Veteriner Hekimler Odası aracılığıyla özel veteriner kliniklerinden acil müdahale desteği alacağız" ifadelerine yer verdi. - MERSİN