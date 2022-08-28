Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor

28.08.2022 10:26
Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı için ön kayıt başvuruları yarın başlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı için ön kayıt başvuruları yarın başlıyor.

Öğrenim yardımlarından, 2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile devlet okullarının herhangi bir bölümünü kazanmış olanlar, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik vakıf (özel) üniversiteleri tam burslu kazanmış olanlar, anne veya babası Mersin sınırları içinde ikamet edenler ve kazandığı okula kaydını yaptıranlar faydalanabilecek. Hazırlık sınıfı okuyacakların ise 'hazırlık sınıfı hariç' olarak başvurmaları gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası olan www.mersin.bel.tr adresinde yer alan "Duyurular" kısmında açılan "Öğrenim Yardımı Başvurusu" linkinden giriş yapabilecek. Öğrenciler, burada yer alan formu doldurup istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf olarak veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurularını tamamlamış olacak. Öğrenciler, çevrimiçi ön kayıt başvurusu yaptıktan sonra sistem tarafından kendilerine verilen dört haneli kayıt numarası ile evraklarını, 10 ilçede bulunan YKS kurs merkezlerinden kendilerine en yakın olanlara teslim edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi olarak her aşamada öğrencilerin yanında olduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, şunları söyledi:

"Geçen yıl ön lisans ve lisans eğitimi almaya hak kazanan 9 bin 93 öğrencimize öğrenim yardımında bulunduk. Bu yıl ön lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize bin 500 TL, 4 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize 3 bin TL, 5 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize 3 bin 750 TL ve 6 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize de 4 bin 500 TL karşılıksız öğrenim yardımında bulunacağız.

"BAŞVURULAR 11 KASIM'A DEK DEVAM EDECEK"

Öğrencilerimiz, Belediye'nin web sayfasından veya Teksin üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Başvurularımız 29 Ağustos tarihinde başlayacak, 11 Kasım tarihine kadar da devam edecek. Öğrencilerimiz online başvurularını yaptıktan sonra, 10 ilçemizde bulunan YKS kurs merkezlerimizden kendilerine en yakın olana evraklarını elden teslim edebilirler."

YORUMLAR
500
Büyük Zaferi yüzme şenliği ile kutladılar Büyük Zaferi yüzme şenliği ile kutladılar Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı Gökyüzü paraşütçülerle doldu: Zafer Bayramı havada bayraklar açılarak kutlandı
Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
08:02 Japonya, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için 1,8 milyon dolarlık bütçe ayırdı
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 10:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement