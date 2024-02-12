Mersin Büyükşehir Belediyesi Taziye Evleri Açtı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kayıplarının acısını yaşayan vatandaşlara, kentin 4 noktasına açtığı taziye evleri ile destek olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Kent Sosyal Yaşam Merkezi, Hal Sosyal Yaşam Merkezi ile Turunçlu ve Mevlana Mahallesi'nde bulunan taziye evleri sayesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar acılarını yaşarken, taziyeye gelen yakınlarını da ağırlıyor.

Mersin'in birçok noktasında bulunan taziye evlerinin kayıp yaşayan vatandaşların misafirlerini ağırlamak amacıyla hizmete başladığını kaydeden Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, şu bilgileri verdi:

"Taziye evimiz kadın ve erkek olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerde salon, mescit, mutfak bulunmaktadır. Cenaze sahibi vatandaşlarımızın, gelen misafirlerini ağırlamaları için gerekli her türlü imkan sağlanmaktadır. Taziye evlerimiz hafta içi ve hafta sonu sabah 9, akşam 22 saatleri arasında hizmet vermektedir. Definden sonra vefat eden kişilerin ailelerine ve yakınlarına yemek hizmeti sunulmaktadır. Cenazesi olan herkesi tek tek arayıp onay aldıktan sonra, yemek hizmetini sunmaktayız. Vatandaşlarımızın doğumdan ölümüne kadar her anlarında yanındayız."

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Çağdaş Yeter ise şunları söyledi:

"Ölüm acısının paylaşılması ve dayanışmanın yaşanması, toplumun ruh sağlığını da olumlu yönde etkiler. Bu amaçla kurulmuş taziye evlerimizde, 'Cenaze yakınlarının acısını paylaşıyor ve biriz, beraberiz' diyoruz."

Vatandaşların taziye evini kullanabilmeleri için Teksin uygulaması üzerinden başvuru yapabileceklerini söyleyen Yeter, "Vatandaşlarımız bizlere cenaze ile ilgili ölüm belgesini ulaştırdığında, taziye evinde onlara 3 gün hizmet sunuyoruz. Sabah 9 ile akşam 22 arası hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında oluyoruz" dedi.