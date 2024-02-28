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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi' aldı.

Büyükşehir Belediyesi, 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' kapsamında Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmayı, enerji tasarrufu sağlamayı, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi ve enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Belge, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Başer tarafından takdim edildi.

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında 5. belge oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi için ilk olan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında sahip olduğu 5. belge özelliği taşıyor. Kurumsal gelişime verdiği önem ve yaptığı çalışmalar doğrultusunda TSE tarafından belgelendirilen 4 Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların memnuniyetini ön planda tutmak, beklenti ve isteklerini karşılamak, personelin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak ve belediyeyi sistemlerle yönetmek amacıyla hayata geçirilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri belgeleri bulunuyor. - MERSİN