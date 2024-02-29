Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailesi kentte ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için 2023-2024 yılı öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı. Toplam 12 bin 63 üniversite öğrencisinin hesabına, 16 milyon 821 bin 500 TL yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığına karşı üniversite öğrencilerine yaptığı öğrenim yardımları ile katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilere sağlanan 2023-2024 yılı öğrenim yardımının 3. taksiti hesaplara yatırıldı.

Öğrenim yardımı kapsamında; 2 yıllık okuyan 4 bin 375 öğrencinin hesabına 900'er TL olmak üzere toplam 3 milyon 948 bin 500 TL, 4 yıllık okuyan 6 bin 933 öğrencinin hesabına 1600'er TL olmak üzere toplam 11 milyon 134 bin 800 TL, 5 yıllık okuyan 314 öğrencinin hesabına 2000'er TL toplam 628 bin TL ve 6 yıllık okuyan 443 öğrencinin hesabına 2500'er TL toplam 1 milyon 110 bin 200 TL yatırıldı. Bu kapsamda, toplam 12 bin 63 üniversite öğrencisinin hesabına, 16 milyon 821 bin 500 TL yatırılmış oldu.