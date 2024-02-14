Mersin Büyükşehir Belediyesi Yağışlara Hazır

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm ekiplerinin çalışmasıyla, Mersinliler yoğun yağış nedeni ile büyük bir olumsuzluk yaşamadı. Yağışlar öncesinde yaptığı çalışmalar sayesinde şiddetli yağışların yaşamı olumsuz etkilemesini önleyen Büyükşehir ekipleri, herhangi bir şikayet durumunda müdahalede bulunmak üzere de beklemeyi sürdürüyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) yağmur suyu timleri, İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sayesinde, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınları ve taşkınları önlendi. Bazı noktalarda yaşanan kısa süreli su birikintileri ise yine ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde anında çözüme kavuşturularak, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamasının önüne geçildi.