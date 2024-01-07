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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yangında Eşyalarını Kaybeden Aileye Destek Verdi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yangında Eşyalarını Kaybeden Aileye Destek Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde bir süre önce evleri yanan aileye eşya desteği sağladı. Evleri yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaç duydukları buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bazalı yatak ve çekyat gibi eşyalarını karşılayan belediye, toplamda 571 aileye bin 698 adet eşya yardımında bulunmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yangında Eşyalarını Kaybeden Aileye Destek Verdi
07.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:45
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde bir süre önce evleri yanan aileye eşya desteği verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı sebeplerle evi yanan ve eşyaları kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. 'Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk' sloganıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, evi yanan ve eşyaları zarar gören vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bazalı yatak ve çekyat gibi eşyalarını karşılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yardım eli uzattığı ve destek olduğu isimlerden biri de bu kez Tarsus'ta ikamet eden Remzi Beyaz oldu. Yaklaşık bir ay önce evde elektrik kontağında meydana gelen bir arıza sebebiyle evi yanan ve eşyalarını yangında kaybeden Beyaz, toparlanma sürecinde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yardımları unutmayacağını ifade ederek, yükünün hafiflediğini dile getirdi.

"Büyükşehir'in yardımları sayesinde yüküm hafifledi"

Tarsus'ta evinde çıkan yangın sebebinin, itfaiye raporlarına göre elektrik kontağında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını aktaran Remzi Beyaz ise "Evimde yanmayan hiçbir şey kalmamıştı. Tek gayem binaya sıçramaması olmuştu. Kendimi dışarı zor attım" dedi. Meydana gelen yangının yaklaşık bir ay önce olduğunu söyleyen Beyaz, "Yavaş yavaş evdeki eksikleri tamamlamaya çalışıyorum. Betonlar, fayans, sıvalar her şey patlamıştı. Hepsini yeniden yaptırıyorum" diye konuştu. Mahalle muhtarından Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti verdiğini öğrenen Beyaz, "Raporla birlikte belediyeye müracaat ettim ve eşyalarım tedarik edildi. Büyükşehir Belediyesine ve Vahap Başkanımıza yükümü hafifletip, yardım ettikleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"2019'dan bu yana, 571 aileye toplam bin 698 adet eşya yardımında bulunduk"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Elif Naz Eker, evlerinde yangın çıkan vatandaşların itfaiyeden aldıkları rapor ile Büyükşehir Belediyesine başvuru yapabileceklerini dile getirdi. Yapılan başvuruların uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktaran Eker, "Uzmanlarımız bu başvuru sonucunda, hanelerde inceleme gerçekleştiriyor. Hanenin yangında hasar gören bazalı yatak, çekyat, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırınlı ocak olmak üzere demirbaş eşyalarını, belediye olarak biz karşılıyoruz" dedi.

Yangında mağdur olan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olduklarını söyleyen Eker, "2019 yılından itibaren 571 aileye toplam bin 698 adet eşya yardımında bulunduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her daim yanlarında ve en büyük destekçileri olarak buradayız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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