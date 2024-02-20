Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Etkinlikleri Düzenliyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yaş almış vatandaşların daha aktif bir yaşlılık süreci geçirmesi ve sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda gerontolog Cihan Tanrıverdi, Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Emekli Evi ve Mezitli Emekli Evi üyelerini yaşlılık, aktif yaşlılık, yaşlılık evreleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesinin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Birimi olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, ayrıca yaş almış vatandaşlara evde sağlık ve bakım, temizlik gibi hizmetleri olduğunu söyledi.

Yaş almış vatandaşların sağlıklı ve kaliteli yaşlılık süreci geçirmesi için yapılması gerekenlerin anlatıldığı Mezitli Emekli Evi'nde düzenlenen etkinliğe Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı. Emekli Evi'nde yaş almış vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, üyelerle sohbet etti.

Yaş almış vatandaşlara kooperatif olarak yaptıkları çalışma ve projelerden bahseden Seçer, 13 ilçede kadınların ekonomik hayatta daha aktif yer alabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için faaliyette bulunduklarını dile getirdi. Kadının güçlendiğinde toplumun da güçleneceğine dikkat çeken Seçer, "Yaş almış büyüklerimiz, oturan ve hiçbir şey yapmayan kişiler değiller. Bizler, iş birliği yapalım. Siz, büyüklerimiz nasıl katkı sunabilirsiniz ve neler yapabilirsiniz tespit edelim. Bu sayede sizler de sosyal hayat içerisinde daha aktif hale gelebilirsiniz" dedi.

Gerontolog Tanrıverdi de gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili bilgi vererek, "Başlattığımız 2 aylık eğitim programında vatandaşlarımıza yaşlılık, sağlık, hastalık, yaş alma, aktif ve başarılı yaş alma konularında sunum yaptık. Katılımcıların da destekleri ile interaktif bir sunum oldu" diye konuştu.

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter ise Emekli Evi'nden faydalanan üyelerin ihtiyaç duyduğu eğitimlere devam ettiklerini ifade etti.

Yaş almış vatandaşlar, etkinliklerden memnun

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Güler, emekli evinin ikinci adresi olduğunu dile getirerek, "Burada tanımadığımız komşularımızla tanışıp, sohbet muhabbet ediyoruz. Çevremiz genişledi. Kitabımızı, gazetemizi okuyoruz, çayımızı içiyoruz. Ayrıca evime kadar yemeğim geliyor. Eşim için Evde Sağlık ve Temizlik ekibi geliyor" diye konuştu. Ökkeş Yetim, emekli evi projesini başarılı bulduğunu ve düzenlenen her etkinliğe katıldığını ifade ederken, Selma Dinçer de yaşlılara hazırlanan eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.

Mezitli Emekli Evi üyelerinden Mustafa Dönmez, gerçekleştirilen etkinliklerle sosyal belediyeciliğin gereğinin yapıldığını vurguladı. Fatma Esin Önür ise "Sosyal hayatım hiç yoktu. Burası bana yaşama sevinci verdi" ifadelerinin kullandı. - MERSİN