Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Doğanlara Destek Sağlıyor

Bebek bezinden zıbın takıma, biberondan ateş ölçere, bebek şampuanından hijyen malzemelerine kadar bir bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak ürünlerin bulunduğu paketten Anamur'dan Çamlıyayla'ya, Erdemli'den Mut'a kadar 13 ilçede 0-1 aylık bebeği olan bütün vatandaşlar faydalanabiliyor. TEKSİN Mersin uygulaması üzerinden yapılan başvurular üzerine yeni doğan paketleri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.

CANLI: "0-1 AYLIK BEBEĞİ OLAN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ FAYDALANABİLMEKTEDİR"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde proje sorumlusu olarak görev yapan Selime Canlı, "Hoş Geldin Bebek Projemiz 2023 yılının Ocak ayında başladı. Dağıtımlarımız aktif bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği her ürünün paket içerisinde yer aldığını kaydeden Canlı, "Paket içerisinde; bir adet bebek bezi, bir paket alt açma bezi, bir zıbın takımı, bir biberon, bir adet ateş ölçer, bir paket ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve bir paket sabun tozu içeren çantasıyla birlikte bir bebeğin ihtiyacı olan her şey mevcut. Projemizden Tarsus'tan Anamur'a kadar olan tüm ilçelerimizde ikamet eden, 0-1 aylık bebeği olan bütün vatandaşlarımız faydalanabilmektedir" diye konuştu.

Başvuruların TEKSİN üzerinden yapılabildiğini belirten Canlı, ailelerin başvuru formuna bebek kimliğinin önlü ve arkalı fotoğrafını ya da doğum belgelerini yüklemelerinin yeterli olacağını dile getirdi.

Başvuru formunda ailelerin kendilerine en yakın mahalle mutfaklarını seçebileceklerini de söyleyen Canlı, "Teslimatlarımız Mahalle Mutfakları'ndan da yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, sisteme girmiş oldukları iletişim numarasını tarafımıza teslimat tarihi ve saatini içeren bilgi mesajı gönderdiğinde paketlerini kimlikleriyle birlikte teslim alabilmektedirler" dedi.

"HAMİLELİK SÜRECİNDE, HAMİLELİK BAKIM SÜTÜ ALDIM"

Tarsus'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Esma Başkan, bebeği için Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilen 'Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Paketi' için teşekkür etti. Başkan, Büyükşehir Belediyesi'nin bebek ihtiyaç paketinin oldukça zengin içerikli olduğunu vurgulayarak, "Paket içeriği için gerekli her şeyi zaten göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Bebek bezidir, şampuanıdır, ateş ölçeridir, kıyafetleri gibi gerekli şeyler. Ekonomik açıdan da bayağı zengin, teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Hamileliği boyunca yine Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hamile Bakım Sütü' projesinden de faydalandığını kaydeden Başkan, "Hamilelik sürecinde, Belediye'den hamilelik bakım sütü aldım Bir de böyle güzel bir paket sundunuz, teşekkürler" ifadelerini kullandı.