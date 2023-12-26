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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Alanlarda Kış Bakım Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Alanlarda Kış Bakım Çalışmalarını Hızlandırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda bakım çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil alanlara bitki dikimi, gübreleme, ilaçlama ve budama gibi çalışmalar yapılarak kentin daha yeşil bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Alanlarda Kış Bakım Çalışmalarını Hızlandırdı
26.12.2023 - 09:45,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi şehirde sorumluluk alanında bulunan yeşil alan, park ve bahçeler, kaldırım ve bulvar refüjlerinde mevsim geçişlerine uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayından bu yana 4 merkez ilçede çalışmalarını eş zamanlı sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kış mevsiminin gelişi ile birlikte yeşil alan bakımlarını hızlandırdı.

Büyükşehir'in kent estetiğine verdiği önem sayesinde Mersinde yaşayan yurttaşlarda daha yeşil daha estetik ve daha temiz bir kentin farkını yaşayıp daha mutlu olurken, memnuniyetlerini de ekipler ile paylaşıyorlar.

Büyükşehir'in sorumluluk alanında bulunan yeşil alan, kaldırım ve refüjlerde mevsime uygun bitki dikimi gerçekleştiren ekipler, çim alanlarında seyrelen, boşalan ve zayıf kalan yerlere çim ekimi yaparak kentin daha yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Yeşil alan ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için hem ilaçlama hem gübreleme çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin bakım ve budama çalışmalarını da yaparak kent estetiğine değer katıyor.

TAŞ: "DAHA YEŞİL BİR MERSİN İÇİN 4 MEVSİM ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak daha yeşil bir Mersin için sürdürülebilir kent anlayışı ile dört mevsim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Peyzaj Mimarı Nurseren Taş, Eylül ayından bu yana şehrin kışa hazırlanması için çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. 4 merkez ilçede eş zamanlı yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Taş, kışa hazırlıkla ilgili yeşil alanlara bitki dikimi, gübre uygulaması ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra budama ve bakım çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Taş, "Yeşil alanlarımızda, kaldırım ve refüj içerisinde 917 adet ağaç ve 95 bin adet çalı ve çok yıllık otsu bitki dikimleri yapılmış olup, ağaç ve çalı bitki dikimlerimiz devam etmekte. Çim alanlarımızda seyrelen, boşalan yerlerin dolmasını, zayıf kalan çimlerin güçlenmesini sağlamak amacıyla 509 bin metrekare yeşil alanda çim ara ekimi yapılmış olup, ara ekim çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.

İLAÇLAMADAN BUDAMAYA, GÜBRELEMEDEN RUTİN BAKIMA KADAR YEŞİL ALANLARDA ÖZENLE ÇALIŞILIYOR

Çim ve yeşil alanların daha sağlıklı yetişebilmesi ve gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan diğer uygulamalardan da bahseden Taş, "950 bin metrekare yeşil alanda sıvı ve granül gübre uygulaması yapıldı. Kentin çeşitli bölgelerinde şimdiye kadar 52 bin 700 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmış olup, mevsimlik çiçek dikim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bununla birlikte, çeşitli hastalık ve zararlılara karşı ihtiyaç duyulan bitkilerimizde ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızda bulunan ağaç ve çalıların kış öncesinde rutin ve bakım çalışmalarını da yapıyoruz. Mevcut durumun iyileştirilmesi ve kentin daha yeşil hale gelmesi için çalışmalarımız bilfiil devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA
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