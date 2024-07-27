Mersin Büyükşehir Belediyesi Yolları Yeniliyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarsus ilçe merkezinde trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu 3 caddeyi yenileyerek, vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler, Gaziler Mahallesi'nde bulunan Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Caddesi'nde 800 metre, Reşadiye Mahallesi'nden geçen Ali Menteşoğlu Caddesi'nde 600 metre, 82 Evler Mahallesi'nde yer alan Aşık Veysel Caddesi'nde 350 metre ve ek olarak Gaziler Mahallesi 1833 Sokak'ta 140 metrelik yolda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ekipler, altyapı çalışmalarında deforme olan alanları düzelterek asfaltlama işlemlerini yerine getirdi.

"Çalışmalarda 8 bin ton sıcak asfalt kullanıldı"

Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli inşaat mühendisi Fırat Eren, cadde yenileme çalışmalarında 8 bin ton sıcak asfalt kullanıldığını belirterek, "Tarsus'ta yollarda yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyordu. Bu kapsamda 3 caddemizde yol yenileme çalışması yapıldı. Dr. Ahmet Velidi Togan Caddesi, Aşık Veysel Caddesi ve Ali Menteşoğlu Bulvarı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 2 kilometrelik bir alanı kapsayan çalışmalarda 8 bin ton civarında asfalt dökümü gerçekleştirildi. Altyapı kurumları ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar çalışmadan memnun

Tarsus 82 Evler Mahallesi Muhtarı İsmet Altunkanat da yenilen yolların güzergahında okul, yurt ve hastane bulunduğunu ve nedenle de otobüslerin yoğun çalıştığını ifade ederek, "Bu yol çok berbattı. Böyle bir çalışma yapıldığı için çok mutluyuz. Hizmet veren başımızdan gitmesin" diye konuştu.

Tarsus Reşadiye Mahalle Muhtarı Abdullah Can Özçürümezoğlu ise Ali Menteşoğlu Caddesi'ni şelaleye gidenlerin, mezarlığa gidenlerin kullandığını ve E-5 kara yoluna bağlantı sağlandığını dile getirerek, Başkan Vahap Seçer'e çalışma için teşekkür eti.

Yenilenen güzergahı kullanan esnaf ve vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. - MERSİN