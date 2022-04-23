Mersin Büyükşehir'den 'Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu' - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'den 'Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu'

23.04.2022 10:32
Mersin Büyükşehir'den 'Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, POMEM, PMYO, BESYO, bekçilik ve MSÜ yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz kurs hizmeti verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, POMEM, PMYO, BESYO, bekçilik ve MSÜ yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz kurs hizmeti verecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, hayata geçirdiği ücretsiz 'Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu' ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), bekçilik, Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler, bu kursa katılarak fiziki mülakatlara hazırlanabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli, alanında uzman antrenörlerin vereceği kurslarda her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulacak. Hazırlanan parkurda adaylar birebir saha ölçülerinde ve profesyonel ekipmanlarla test edilecek.

BAŞVURULAR 25 NİSAN'DA BAŞLIYOR

25 Nisan'da başvuruları başlayacak olan kurslara hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kurs Kayıt Merkezi'nden başvuru yapılabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0324 533 21 42' numaralı telefonu arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.

"KURSLARIMIZ YAKLAŞIK 25 KİŞİLİK GRUPLARDAN OLUŞACAK"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Taşkın, kursların tamamen ücretsiz olduğunu belirterek,  "Macit Özcan Spor Kompleksi içerisindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gençlerimiz bir sağlık raporu ile müracaat ettiklerinde kurslara başlayacağız. Kurslarımız yaklaşık 25 kişilik gruplardan oluşacak. Müracaat oldukça biz bunun devamını getireceğiz" dedi.

"AYRI AYRI PARKURLARINI OLUŞTURUP ONA GÖRE KURSLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Başvuran her genci kursa alacaklarını sözlerine ekleyen Taşkın, "Ona göre sınıflandıracağız. Hangi grupta müracaatlarla ilgili bir sınıf oluşursa o grupta açacağız. Yani hiçbir gencimizi dışarıda bırakmak istemiyoruz. Bildiğiniz gibi her alanda farklı parkurlar farklı fiziksel sınavlar uygulanıyor. Biz bunların her birinin ayrı ayrı parkurlarını oluşturup ona göre kurslarımızı yapacağız. Uzman antrenörlerimiz nezaretinde Macit Özcan Spor Kompleksimizde ve spor salonumuzda kurslarımız devam edecek" diye konuştu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, POMEM, PMYO, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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