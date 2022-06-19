Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor

19.06.2022 12:08
Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları için yeni dönem ön kayıt başvuruları 20 Haziran’da başlıyor. 22 Temmuz’a kadar sürecek olan başvurular mersin.bel.tr adresindeki ‘Duyurular’ bölümünden yapılabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları için yeni dönem ön kayıt başvuruları 20 Haziran'da (yarın) başlıyor. 22 Temmuz'a kadar sürecek olan başvurular mersin.bel.tr adresindeki 'Duyurular' bölümünden yapılabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı ücretsiz üniversiteye hazırlık için ön kayıt başvuruları başladı. Üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için yarın başlayacak ön kayıt başvuruları 22 Temmuz'da son bulacak.

BAŞVURULAR MERSİN.BEL.TR ADRESİNDEN YAPILIYOR

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için ön kayıt başvurularını almaya başlayan Mersin Büyükşehir, başvuruları mersin.bel.tr adresinden kabul ediyor. Kurs merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen ve Mersin sınırları içerisinde ikamet eden lise son ve mezun öğrencilerden başvuru için istenen belgeler, mersin.bel.tr adresinin 'Duyurular' bölümünde yer alıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 TEMMUZ 2022

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Toroslar, Mut, Silifke ve Tarsus'ta hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlanmak isteyen öğrenciler için ön kayıt son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

Ön başvuruların ardından inceleme ve onaylama sürecini takiben başvurusu kabul edilen öğrenciler, istenen evrakları kurs merkezlerine teslim edebilecek. Ön kayıt başvuruları için detaylı bilgi almak isteyenler ayrıca 03245332225 numaralı telefonu arayabilirler.

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Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor - Son Dakika

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