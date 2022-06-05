Mersin Büyükşehir, Lgs'ye Giren Öğrencilere Su İkram Etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir, Lgs'ye Giren Öğrencilere Su İkram Etti

05.06.2022 13:45
Mersin Büyükşehir, Lgs'ye Giren Öğrencilere Su İkram Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS’ye giren öğrencilere ve sınav esnasında çocuklarını bekleyen ailelere okul önlerinde su ikram etti. Mezitli Merkez Ortaokulu önündeki dağıtımda ailelerle aynı heyecanı yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Çünkü 1 yıldır 7 ilçemizde 9 farklı eğitim kurumumuzda 573 öğrencimiz de bugünkü sınava hazırlandı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye giren öğrencilere ve sınav esnasında çocuklarını bekleyen ailelere okul önlerinde su ikram etti. Mezitli Merkez Ortaokulu önündeki dağıtımda ailelerle aynı heyecanı yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Çünkü 1 yıldır 7 ilçemizde 9 farklı eğitim kurumumuzda 573 öğrencimiz de bugünkü sınava hazırlandı" dedi.

Mersin'de LGS sınavı öncesi okul önlerinde stant kuran Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav esnasında çocukların bekleyen ailelere su ikram etti.

"573 ÖĞRENCİMİZ SINAVA HAZIRLANDI"

Mersin'de sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte sınav esnasında çocuklarını gölgelik alanlarda beklemeye başlayan aileler Büyükşehir'in su ikramından memnun kaldı. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Mezitli Merkez Ortaokulu önündeki su dağıtımında yer alarak şunları söyledi:

"Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bugün tüm ilçelerimizde belirlediğimiz okullarda LGS'ye girecek öğrencilerimize ve velilerimize su ikramında bulunuyoruz. Bizler de bugün velilerimizle beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Çünkü 1 yıldır 7 ilçemizde 9 farklı eğitim kurumumuzda 573 öğrencimiz de bugünkü sınava hazırlandı. 1 yıl iyi bir süreç yaşadığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimize hem duyuşsal alanda hem bilişsel alanda sınavlara hazırladık. Sınavdan sonra da umut ettiğimiz güzel başarıları elde edeceğimize inanıyoruz."

YORUMLAR
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14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir, Lgs'ye Giren Öğrencilere Su İkram Etti - Son Dakika

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