Vahap Seçer: Mersin Aşure Gibidir, Her Yaşam Biçiminden İnsanların Kardeşçe Yaşadığı Bir Kentteyiz - Son Dakika
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Vahap Seçer: Mersin Aşure Gibidir, Her Yaşam Biçiminden İnsanların Kardeşçe Yaşadığı Bir Kentteyiz

29.06.2026 01:34  Güncelleme: 01:54
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Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi tarafından düzenlenen aşure lokması etkinliğinde binlerce yurttaş bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Mersin aşure gibidir' dedi.

(MERSİN) - Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi tarafından Mersin Cemevi'nde düzenlenen aşure lokması etkinliğinde binlerce yurttaş bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin aşure gibidir. Türkiye'nin her yerinden, her coğrafyasından, her inanç grubundan, etnik yapısından, yaşam biçiminden insanların bir arada yaşadığı ama kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Mersin Cemevi'nde aşure lokması etkinliği düzenledi. Cemevi bahçesinde bir araya gelen yurttaşlar, imece usulüyle alınan malzemelerden hazırlanan aşureden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin'in gülbeng okumasının ardından, gençlerden ve çocuklardan oluşan ekip deyişler eşliğinde semah döndü.

Etkinliğe çok sayıda yurttaşın yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Müftülüğü temsilcileri ile AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri katıldı.

Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, farklı siyasi partilerden ve bürokrasinin çeşitli kademelerinden katılım olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu etkinliğimiz böyle coşkulu, tam aşure kıvamında. Burada hepimiz birlikte toplanıyorsak, yan yana geliyorsak işte aşure tadı budur. Bu ülkedeki birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bir ufak örneği" dedi.

Kılavuz, Alevi toplumunun cemevlerinin ibadethane olarak tanınması, Milli Eğitim müfredatında Alevilikle ilgili bölümler hazırlanırken Alevilik üzerine çalışan akademisyenlerin ve dedelerin katkısının alınması ve 2 Temmuz 1993'te katliama sahne olan Sivas Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesi taleplerini dile getirdi.

VAHAP SEÇER: DAHA MUTLU MERSİNLİ PROFİLİ YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'de huzur ve birlik kültürünü büyütmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalışıyoruz. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Biraz sonra aşure kaşıklayacağız. Birçok bakliyatın, gıdanın, malzemenin bir arada olduğu ama o çeşitliliğin sentezinden çıkan harika bir lezzetin tadına varacağız. Mersin aşure gibidir dersem şaşır mısınız? Aşure gibiyiz. Türkiye'nin her yerinden, her coğrafyasından, her inanç grubundan, etnik yapısından, yaşam biçiminden insanların bir arada yaşadığı ama kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz. Arzu ediyoruz, ülkemizde de Mersin'imizde olduğu gibi bir huzur ortamı olsun."

Mersin Cemevi'ndeki aşure lokması etkinliği deyiş dinletileriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vahap Seçer: Mersin Aşure Gibidir, Her Yaşam Biçiminden İnsanların Kardeşçe Yaşadığı Bir Kentteyiz - Son Dakika

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