Mersin Çevre Platformuı: Plastik atık ithalatını durdurun

(MERSİN) - Mersin Çevre Platformu, son aylarda şehrin kıyılarında deniz yüzeyinde ve kumul alanda görülen mikroplastik atık kirliliğine karşı önlem alınması, kirliğinin kaynağı olan plastik atık ithalinin yasaklanması ve plastik atık tesislerinin denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Mersin Çevre Platformu; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Erdemli ve Silifke sahillerinde görülen mikroplastik atık kirliliğine karşı önlem alınması amacıyla Silifke'nin Susanoğlu Mahallesi'nde basın açıklaması düzenledi.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Silifke Temsilcisi Ayşe Doğan, yaptığı açıklamada, ilgili yerlere başvurularda bulunduklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığını öne sürerek, "Ne yazık ki bugün dile getirdiğimiz tehlike Akdeniz'de ve kıyılarda artık gözle görülür bir plastik atık kirliliği çevre felaketine dönüşmüş durumdadır" dedi.

Plastik ve mikroplastik kirliliğinin artık yalnızca belirli bölgelerde değil, İskenderun Körfezi'nden Mersin kıyılarına, oradan Antalya-Kumluca sahillerine kadar Akdeniz'in geniş bir bölümünde açıkça görüldüğünü kaydeden Doğan, şunları söyledi:

"Bugün halkımız plastik atıklarla zehirlenen denizin suyunda yüzmektedir. Avrupa ülkeleri kendi çevre yüklerini azaltmak, karbon emisyonlarını düşürmek ve plastik atıklarının oluşturduğu çevresel maliyetlerden kurtulmak için çöplerini ülkemize göndermektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye, Avrupa'nın çöp bertaraf merkezi değildir. Plastik geri dönüşümü adı altında yürütülen faaliyetler yalnızca mikroplastik kirliliğine yol açmamaktadır. Yetersiz denetim nedeniyle oluşan baca gazları havamızı kirletmekte, yeterince arıtılmayan atıksular denizlerimize ulaşmakta, geri kazanılamayan plastikler ise kaçak ve vahşi yöntemlerle yakılarak toprağı ve havayı zehirlemektedir."

"TALEP VE ÖNERİLER"

Ayşe Doğan, Mersin Çevre Platformu'nun öneri ve taleplerini şöyle özetledi:

"Avrupa'dan plastik atık ithalatı derhal durdurulmalıdır. Tek kullanımlık plastikler yasaklanmalıdır. Mikroplastik kirliliğinin boyutunu belirlemek amacıyla kapsamlı bilimsel araştırmalar başlatılmalı, sonuçlar şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Plastik geri dönüşüm tesisleri çevre mevzuatı yönünden yeniden ve etkin biçimde denetlenmelidir. Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri, plastik geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan atıksuları etkin şekilde denetlemelidir. Geri kazanılamayan plastik atıkların kaçak olarak yakılmasına son verilmeli, sorumlular hakkında ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır."