Mersin'de 1. Dönem Çocuk Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin'de 1. Dönem Çocuk Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin\'de 1. Dönem Çocuk Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Dönem Çocuk Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda, çocukların kent yönetiminde söz sahibi olmaları, sokak hayvanları koruma kanunu, spor dersleri ve etkinliklerin artırılması gibi konular görüşüldü.

02.10.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği 1. Dönem Çocuk Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, temmuz ayında alınan 8 kararla birlikte 7 gündem maddesi görüşüldü.

Kent yönetiminde çocukların da söz sahibi olabilmeleri, görüşlerini, fikirlerini ve taleplerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Dönem Çocuk Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır'ın oturumu yönettiği toplantıda, temmuz ayında alınan 8 kararla birlikte 7 gündem maddesi görüşüldü.

Maddeler arasında; Sokak Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren kanunun yasallaşmasına ilişkin kitle iletişim araçları üzerinden çalışmalar yapılması ve faaliyetler düzenlenmesi, merkezdeki çocukların spor, sanat ve müzikal derslerinin ücretsiz verilmesi ve turnuvalar düzenlenmesi, çocukların gelişimine destek olacak etkinlik ve atölyelerin daha fazla yapılması, vatandaşlara geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin kazandırılması için Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini artırması başlıkları yer aldı.

Dilek ve temenniler bölümünde ise okulların açılmasıyla öğrencilerin ulaşım güçlüğü çekmemesi için durak sayılarının artırılması, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul yollarının denetlenmesi, çocukların kültürel birikimlerini destekleyecek tarihi ve turistik gezilerin daha sık yapılması ve ilçelerde etkinliklerin artırılması talep edildi.

"Çocukların sesini duyurmaya devam edeceğiz"

Çocuk Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır, Çocuk Meclisi'nin özellikle uzak ilçelerde yaşayan çocukların sesi olduğunu belirterek, "Çocuk Meclisi olarak çocukların sesini duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuk Meclisi üyelerinden Elif Su Kurtuluş da Çocuk Meçlisinin önemine değinerek, "Burası bizim kendimizi en rahat hissettiğimiz sesimiz. Burada istediğimizi söyleyebiliyoruz. Herkes kendi ilçesinden gelerek düşüncesini, gelemeyen çocukların düşüncesini iletebiliyor" diye konuştu.

Eğitim Komisyonu üyesi Firdevs Kaya ise Çocuk Meclisi'nin önlerini açtığını ifade ederek, "Hepimizin farklı düşünceleri var. Burada dilek ve temennilerimizi dile getirebiliyoruz. Çocukların sesi bu şekilde daha iyi duyuluyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 1. Dönem Çocuk Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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