Mersin\'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

01.05.2026 17:35  Güncelleme: 17:37
Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yürüyüş ve mitinglerle kutlandı, binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yenişehir Millet Bahçesi önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, İsmet İnönü Bulvarı güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Yaklaşık iki saat süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla slogan atan emekçiler, meydana sırayla giriş yaptı. Yürüyüş ve miting nedeniyle güzergah ve meydanın etrafı polis bariyerleri ile kapatıldı, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yürüyüşe katılan ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, alandaki vatandaşları selamladı. Çocukların da yer aldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran binlerce kişi, davul zurna eşliğinde halay çekti. Saygı duruşuyla başlayan miting, yapılan konuşmaların ardından sanatçı Ali Altay'ın konseriyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi
İstanbul’da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama İstanbul'da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı
Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu

16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
