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Mersin'de 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne Davet - Son Dakika
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Mersin'de 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne Davet

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersinlileri geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne davet etti. Mersin'in kurtuluşunu bu yıl da coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirten Başkan Yılmaz, 'Milli değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız' dedi. Toroslar Belediyesi, 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri bünyesinde Mersin Valiliği ile birlikte 'Zafer Yürüyüşü' düzenleyecek.

Mersin\'de 3 Ocak Zafer Yürüyüşü\'ne Davet
30.12.2023 - 15:00,
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersinlileri geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne davet etti. Mersin'in kurtuluşunu bu yıl da coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Milli değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Toroslar Belediyesi, 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri bünyesinde Mersin Valiliği ile birlikte 'Zafer Yürüyüşü' düzenleyecek. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 08.00'de Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayacak olan 'Zafer Yürüyüşü', Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

"3 Ocak hepimizin bayramı"

Vatandaşları yürüyüşe davet eden Başkan Yılmaz, "Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamak üzere, Milli Mücadele ruhu ve gururuyla 3 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'de Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünde 'Zafer Yürüyüşümüz' için bir araya geliyoruz. Marşlar ve mehteran eşliğinde bayraklarımızla, kalpaklarımızla Cumhuriyet Meydanı'na kadar devlet millet el ele, hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

3 Ocak Zaferi'nin destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zafer olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Nice zorluklara kahramanca göğüs germiş, hiçbir şart altında vatanını terk etmemiş ve kanının son damlasına kadar mücadele etmiş olan atalarımızın mirasını, bugün dahi, gururla omuzlarımızda taşıyoruz. Mersin'in en önemli ortak değeri 3 Ocak tarihi Mersin'in kurtuluşudur. Bunu hep birlikte yaşamamız, çocuklarımıza öğretmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Mersin Valiliğimizin himayesinde yapacağımız Zafer Yürüyüşümüzde buluşalım" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş güzergahı

3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 08.00'de Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayacak olan Zafer Yürüyüşü; Kuvayi Milliye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı, Cemal Paşa Caddesi, Çakmak Caddesi, Tren Garı, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahı üzerinde yürünerek Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. - MERSİN

Kaynak: İHA
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