Mersin\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çoşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğamiral Aziz Bakıoğlu halkın bayramını kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Vali Pehlivan, Başkan Seçer ve Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri Azra Göçeri ve Efe Ali Erciyes'in okuduğu şiirin ardından Jandarma komandolarının Zeybek oyunu ve Büyükşehir Belediyesinin Halk oyunları ekibinin gösterisi kutlamalara renk katarken, program tören geçişi ile sona erdi. - MERSİN