Mersin'de 'Ailemiz İstikbalimiz' Temalı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin'de 'Ailemiz İstikbalimiz' Temalı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Mersin\'de \'Ailemiz İstikbalimiz\' Temalı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte, aile değerlerinin önemi vurgulanırken, katılımcılar coşkulu bir atmosferde bir araya geldi.

15.05.2024 11:15
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Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mersin Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Naci Yılmaz ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ulu Camii önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Etkinlik kapsamında, toplumda aile değerlerinin önemine vurgu yapılırken, aile içi dayanışma ve desteğin önemi vurgulandı. Yürüyüş boyunca renkli görüntülerin oluşmasıyla birlikte, katılımcılar bir araya gelerek coşkulu bir atmosferde buluştular. 'Ailemiz İstikbalimiz' ve 'Biz Büyük Bir Aileyiz' gibi pankartlar taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanında fotoğraf çekimi yaptıktan sonra etkinlik sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de 'Ailemiz İstikbalimiz' Temalı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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