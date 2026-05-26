Mersin protokolü şehitlikte ve bayramlaşmada bir arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin protokolü şehitlikte ve bayramlaşmada bir arada

Mersin protokolü şehitlikte ve bayramlaşmada bir arada
26.05.2026 13:37  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlarda kent protokolü şehitliği ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi, ardından bayramlaşma programında buluştu.

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlarda kent protokolü şehitliği ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi, ardından bayramlaşma programında buluştu.

Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ile kent protokolü yer aldı.

Törende şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içerisinde dua etti. İl Müftülüğü görevlilerince duaların okunmasının ardından Vali Toros ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanındaki Kültür Merkezi Şeref Salonunda düzenlenen bayramlaşma programında da kent protokolü bir araya geldi. Programa Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Merkez Komutanı Deniz Albay Tarhan Şevket Şenol ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin protokolü şehitlikte ve bayramlaşmada bir arada - Son Dakika

Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:07:30. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin protokolü şehitlikte ve bayramlaşmada bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.